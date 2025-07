Lissone si prepara a vivere l’emozione della Formula 1 con la seconda edizione di “Lissone Fuori GP”

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 15 luglio 2025. Anche quest’anno Lissone si accende in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Dal 5 al 7 settembre torna “Lissone Fuori GP”, la manifestazione a carattere ludico-sportivo promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Lissone, pensata per coinvolgere adulti e bambini in un fine settimana di eventi, motori, spettacoli e cultura. L’edizione 2025 si inserisce all’interno del più ampio palinsesto di Monza Fuori GP, il festival diffuso che unisce musica, cultura e sport nei comuni limitrofi all’Autodromo Nazionale.

“Lissone Fuori GP è un appuntamento atteso, capace di coinvolgere tutta la città in un clima di festa e condivisione – dichiarano il sindaco Laura Borella e l’assessore allo Sport Giovanni Camarda –. Siamo orgogliosi di essere entrati anche a far parte del circuito Monza Fuori GP, un’iniziativa che valorizza il territorio e crea connessioni tra comuni attraverso cultura, sport e intrattenimento di qualità. Anche quest’anno abbiamo pensato a un programma ricco e variegato, capace di attirare grandi e piccini e di valorizzare gli spazi della nostra Città”.

Il programma si sviluppa in tre giornate ricche di appuntamenti, con numerosi luoghi della città protagonisti delle attività. Venerdì 5 settembre prenderanno il via le esposizioni: nel tardo pomeriggio, dopo una sfilata per il centro cittadino, Piazza Libertà accoglierà una selezione di auto storiche, mentre Palazzo Terragni diventerà il cuore espositivo della manifestazione, ospitando una mostra fotografica e di cartoline a tema automobilistico al piano terra; una collezione di modelli d’auto nella sala espositiva e nella sala Missaglia i simulatori di guida con quattro postazioni interattive.

In Piazza IV Novembre per tutto il giorno saranno presenti stand di street food e musica e DJ set animeranno la serata a partire dalle 21.

Sabato 6 settembre proseguiranno le mostre e i simulatori all’interno di Palazzo Terragni e nel teatro sarà possibile assistere anche alla proiezione delle qualifiche ufficiali della Formula 1. Piazza Libertà ospiterà invece laboratori di educazione stradale e divertenti gare di kart a pedali, pensate per coinvolgere bambini e ragazzi. A fianco delle attività ludiche, si potranno ammirare nuove esposizioni di auto storiche, vespe e moto d’epoca. In serata, alle 21, sempre in Piazza Libertà, andrà in scena uno spettacolo di cabaret. Per tutta la giornata lo street food sarà protagonista in Piazza IV Novembre.

Domenica 7 settembre, giornata conclusiva della manifestazione, si aprirà con uno degli appuntamenti più attesi: un’esibizione di drifting ad alta spettacolarità in Piazzale Umiliati, nell’area del mercato. Le esposizioni nelle sale di Palazzo Terragni resteranno aperte per tutta la giornata, mentre all’interno del teatro sarà trasmessa in diretta la gara del Gran Premio di Formula 1. In mattinata le auto storiche torneranno ad animare Piazza Libertà, mentre in Piazza IV Novembre il pubblico potrà ancora una volta gustare le specialità dello street food.

