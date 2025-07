Milano, accerchiano e minacciano con pistola due giovani per rapinarli: sei arrestati per rapina aggravata

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 luglio 2025 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato sei ragazzi, di cui tre 18enni cittadini egiziani, un 18enne cittadino italiano e due 19enni cittadini egiziani, per rapina aggravata ai danni di due giovani. Inoltre, due degli arrestati, trovati con una pistola scacciacani e un tirapugni, sono stati anche indagati in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Ieri sera, gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in via Varesina a Milano in quanto era stata segnalata una rapina consumata da un gruppo di giovani cittadini stranieri ai danni di due ragazzi, cittadini italiani di 20 e 19 anni, a cui erano stati asportati rispettivamente una collanina, il borsello con effetti personali e un cappellino dal valore di circa 300 euro. Le due vittime hanno raccontato ai poliziotti che, poco prima, mentre stavano camminando, sono stati accerchiati dal gruppo e, dopo essere stati strattonati e minacciati con una pistola, sono stati rapinati. In particolare, un componente del gruppo, 19enne cittadino egiziano, li aveva minacciati anche con una pistola dopo che l’averla caricata con un colpo in canna per poi scappare insieme ai complici con la refurtiva. Oltre ad una descrizione dei rapinatori, i giovani hanno indicato anche la via di fuga del gruppo che è stato fermato poco distante, in via Palizzi, da un’altra volante che era intervenuta.

I poliziotti, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno della borsa di proprietà del 19enne, una pistola scacciacani con un colpo a salve in canna, il relativo serbatorio con altri 2 colpi sempre a salve, 2 scatole di proiettili, 2.250 euro in contanti e un passamontagna. In possesso di quest’ultimo, indagato in stato di libertà insieme ad un complice 18enne che invece è stato trovato con un tirapugni, è stata rinvenuta dai poliziotti la collana strappata poco prima ad una delle vittime. Infine, gli agenti, per identificazione, hanno accompagnato in Questura anche un 16enne cittadino egiziano trovato insieme al gruppo.

Redazione