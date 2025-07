MILANO, CULTURA-LIBRI, ‘TOGHE AL VELENO’ DI TIZIANA MAIOLO: “MI SONO DIVERTITA AD AMMAZZARE UN PO’ DI PROCURATORI!” – FOTO

Presentazione-dibattito ieri, Olunedì 14 luglio, Belvedere di Palazzo Lombardia





(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 luglio 2025 – “Eh si mi sono divertita ad ammazzare un po’ di procuratori” – esordisce con un sorriso Tiziana Maiolo autrice di ‘Toghe al Veleno’, un giallo milanese che chiude la trilogia iniziata due anni fa con ’28 Marzo. Il fattaccio di Viale Famagosta’ e proseguita con ‘Delitto al Pirellone’. “Mi è sempre piaciuto scrivere” – continua Tiziana – “nasco come cronista giudiziaria, nei miei libri traspare parte della mia esperienza e della mia vita”.

A commentare e argomentare i temi di questo legal-thriller erano presenti insieme a lei: Marcello Viola, Procuratore della Repubblica di Milano, Alessandra Ghisleri, Direttrice Euromedia Research, Jacopo Pensa, avvocato, Sabina Negri, giornalista Mediaset, Luigi Pagano, ex Direttore del carcere di San Vittore e componente Dap.Un dibattito ben orchestrato e condotto dal direttore di Libero, Mario Sechi con la partecipazione del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Il noir è ambientato negli anni ’90. “Anni pesanti, difficili” – commenta Luigi Pagano, “Abbiamo raggiunto l’apice del sovraffollamento delle carceri. E’ un problema sempre attuale che non si può sottovalutare.Tiziana è un’amica di lunga data e ho notato con piacere che nel libro vengo citato con il nome e cognome.”

Pagano, infatti, è l’unico personaggio descritto nel suo ruolo con il suo vero nome benché molti altri richiamino figure reali, somiglianze che non sfuggono al lettore attento che frequenta l’ambiente dei tribunali.

“C’è un pezzo di anni ’90”– argomenta Sechi – “la politica in quel decennio non c’era, c’era l’ambizione. Cosa è cambiato nella giustizia da Mani Pulite a oggi?”

Risponde Attilio Fontana: “Li nasce la spettacolarizzazione dei processi che ora è la norma. Mi ha toccato da vicino. C

ome ci si sente a passare da avvocato a indagato? Non si è mai preparati, è stata una esperienza terribile, mi sembrava che tutti per strada mi condannassero. Che poi quando vieni assolto o il caso viene archiviato perché non sussiste nessuno ci fa caso, la notizia che ti sbatte in prima pagina vede la smentita in un misero trafiletto di poche righe che passa inosservato ai più”.

“Troppi procuratori morti” -, ridacchia Marcello Viola – “uno di loro mi somiglia! Il problema delle procure sono spesso le notizie che trapelano che vengono rigirate e non sono solo i Pm ma anche le forze dell’ordine”.

“Lei è garantista, lo è sempre stata, fa fatica a trovare dei colpevoli anche nei libri” – dice sorridendo Sabina Negri-. “In queste protagoniste femminili ritrovo un po’ di lei. Donne forti e indipendenti che collaborano con altre donne…un femminismo non ostentato. La mia riflessione? Si dovrebbe tornare a fare le indagini sul campo come fa Rosa, la cronista giudiziaria del giallo, non tramite agenzie ma andando sul posto”.

“Gli italiani basano le loro convinzioni sulle informazioni che ricevono” – asserisce la sondaggista Alessandra Ghisleri-. “La giustizia dovrebbe essere un punto di riferimento per tutti, invece ha perso il suo valore, la sfiducia è palpabile. Inoltre spesso i casi sono letture politiche e queste dinamiche sono inaccettabili”.

Un giallo che si snoda nelle procure, quindi, ma dove non mancano amori sfortunati, tanti intrecci e numerose vite che si aggrovigliano.

“In fondo i miei libri sono un tentativo di riappacificazione con la magistratura” – conclude Tiziana Maiolo- “racconto i magistrati come persone normali: una testa, due occhi, due braccia.. nessuno si fida più della magistratura, io credo nelle istituzioni, sono più portata per natura a trovare l’innocente e questo è chiaro anche in ciò che scrivo”. Chiude Jacopo Pensa, noto avvocato:

I thriller di Tiziana Sono proprio un toccasana

Sono belli, raffinati,

Molto adatti agli avvocati

Ma contengono un difetto

E lo dico con affetto

Non ti fanno mai capire

Chi è il cattivo da punire

E così se posso dirla,

Il lettor si sente pirla.

Toghe al veleno, autrice Tiziana Maiolo, Milieu Edizioni, in libreria dal 17 luglio