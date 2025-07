Rho. PARCHEGGI SPUGNA: un grande scavo in via Redipuglia per accogliere il sistema disperdente sotterraneo

Si procede a pieno ritmo anche in via Bersaglio, dove si stanno posando 168mila autobloccanti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 15 luglio 2025 – Il monitoraggio cantieri che il Sindaco Andrea Orlandi porta avanti periodicamente ha riguardato la mattina del 10 luglio i parcheggi Spugna nei pressi del cimitero. Accanto al primo cittadino, il Vicesindaco Maria Rita Vergani, il dirigente Luigi Fregoni, il geometra Alessandro Manfredi, i tecnici di CAP e l’impresa. I progetti per i Parcheggi Spugna sono coordinati da Città Metropolitana e realizzati da CAP.

VIA REDIPUGLIA

In via Redipuglia sono terminati nelle scorse settimane i lavori sulla rete fognaria nel tratto più vicino a corso Europa. Il tratto finale è stato riaperto al traffico e sono stati ricavati altri venti stalli lungo la recinzione del cimitero, subito utilizzati come gli altri tracciati lungo tutta la strada.

Tra via Redipuglia e corso Europa si può ora notare un enorme scavo, realizzato per poter collocare nel sottosuolo celle simili a quelle poste in piazza Visconti per dare vita a un sistema disperdente sotterraneo. La grande “vasca” verrà chiusa e coperta poi di autobloccanti per creare la pavimentazione del parcheggio. Un corsello separerà gli stalli. Nuove piantumazioni sono previste al termine degli interventi. Il sistema di dispersione delle acque renderà il parcheggio maggiormente drenante, evitando una zona di calore alquanto ampia.

La soluzione inizialmente previsa di un rain garden è stata cancellata perché avrebbe modificato troppo la morfologia dell’area. Sono stati preferiti da CAP questi sistemi innovativi che garantiscono il deflusso delle acque con soluzioni efficaci.

Obiettivo è riaprire per settembre, recuperando qualche giorno di ritardo verificatosi nella fase iniziale del cantiere procedendo alla posa degli autobloccanti durante il mese di agosto. “Si fa l’impossibile” dicono i tecnici impegnati in loco. In novembre, dopo i giorni dedicati alla memoria dei defunti, si provvederà a sistemare il raccordo tra le vie Redipuglia e Ratti e il raccordo tra i marciapiedi esistenti in via Redipuglia, al momento interrotti in un tratto.

VIA BERSAGLIO

La posa degli autobloccanti procede a pieno ritmo, nonostante il caldo delle scorse settimane e il lavoro anticipato alle prime ore del mattino: parliamo di 168mila pezzi lunghi 20 centimetri e larghi 10. Si stanno concludendo i camminamenti perimetrali. Intanto, è stato autorizzato l’acquisto del sistema di dispersione integrato che verrà collocato in quello che è indicato come “parcheggio ex Stie” alle spalle dei chioschi per la vendita di fiori: appena l’area di via Bersaglio verrà riaperta, gli operai inizieranno gli scavi in quel parcheggio. La conformazione rimarrà simile a quella attuale, verranno rifatte le cordonature perimetrali, collocato un sistema disperdente (simile a quello di vicolo Secchi) e, terminata la posa delle celle, si potrà asfaltare. Al termine di questi interventi rimarranno da completare i collegamenti con la rete fognaria.

In via Bersaglio, su 3.360 metri quadrati, gli stalli saranno 168, tanti quanti i precedenti. In area ex Stie rimarranno 56. Gli interventi di piantumazione e relativi al verde sono rimandati alla stagione più adatta, dopo il mese di novembre.

Questo il commento del Sindaco Andrea Orlandi: “I lavori procedono a ritmo serrato, confidiamo di poter contare sul numero di stalli precedenti più il centinaio che abbiamo creato in area Redipuglia, per arrivare a un totale di 450 posti auto rinnovati e drenanti intorno al cimitero centrale: un numero consistente. Si sta facendo di tutto per consegnare prima possibile ai cittadini spazi migliorati, in ordine e maggiormente ecologici”.

In alto il sopralluogo in via Redipuglia accanto alla enorme vasca per il drenaggio delle acque

