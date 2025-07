A Milano un Centro di Arpa Lombardia monitora la radioattività in regione

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2025. Attività sanitarie, industriali e scientifiche: tutte potenzialmente possono fare uso di sorgenti radioattive. Monitorare la radioattività che interessa inevitabilmente la nostra regione, senza dimenticare il gas radon, è compito di Arpa Lombardia, attrezzata con un’apposita struttura: il Centro Regionale di Radioprotezione (CRR), del Dipartimento Regionale Prestazioni Analitiche guidato da Valeria Frattini.

Il CRR di Arpa Lombardia opera su più livelli per garantire il monitoraggio e la sicurezza radiologica. Gestisce la Rete Regionale di Monitoraggio della Radioattività Ambientale, attiva dal 1988, che controlla la radioattività in ambiente e alimenti, integrandosi con le reti nazionali (ResoRad) ed europee (RemRad) e in stretto raccordo e coordinamento con le competenti DG regionali.

Vengono assolti in questo modo gli obblighi di monitoraggio già previsti dal Trattato Euratom del 1957.

A Milano è attiva da 37 anni una stazione ad alto volume per il monitoraggio dell’aria, tra le più sensibili in Europa, capace di rilevare anche minime tracce di radioattività, come avvenuto nel 2011 con Fukushima.

Il CRR gestisce anche la rete di monitoraggio in caso di incidente nucleare, aggiornata dopo l’11 settembre 2001, e supporta i dipartimenti provinciali nelle ispezioni, in particolare nel settore metallurgico dove potrebbero verificarsi fusioni accidentali di sorgenti radioattive.

Il Centro Regionale di Radioprotezione rileva inoltre le concentrazioni di gas Radon nell’aria. Viene effettuata attraverso il posizionamento di piccoli dispositivi che vengono installati nei locali da misurare e poi riportati in laboratorio e analizzati. Arpa collabora inoltre con Regione Lombardia per l’individuazione delle aree prioritarie, quei comuni in cui c’è un maggior rischio di misurare alte concentrazioni di gas Radon.

In eventi complessi è un punto di riferimento per le autorità, grazie a uno dei pochi laboratori di radiochimica in Italia e riveste ruoli importanti e sinergici sia a livello nazionale che internazionale.

Per tutte queste attività strategiche, ad alta complessità, il Centro Regionale di Radioprotezione è a pieno titolo una delle eccellenze di Arpa Lombardia.

