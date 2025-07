AGGREDISCE UNA BARISTA AL MOMENTO DI DOVER PAGARE IL CONTO

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 16 luglio 2025 – Personale della Volanti della Questura di Lodi ha deferito in stato di libertà un cittadino di origini tunisine, di 41 anni, per i reati di danneggiamento, lesioni personali e ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato.

La vicenda ha inizio intorno alle 22.00 quando, a seguito di segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112, le volanti sono intervenute presso un bar sito in Via Lodino, ove, poco prima, era avvenuta lite violenta.

Giunti sul posto, i poliziotti, grazie alle dichiarazioni delle persone presenti, hanno appurato che un soggetto di origini marocchine, dopo aver consumato bevande alcoliche, a fronte della richiesta della gestrice del locale di saldare il conto, aveva dato in escandescenze, dapprima colpendo la donna con una sediata alla schiena e, successivamente, danneggiando gli arredi del locale. In quel frangente, a difesa della donna, che pur aveva cercato di contenere l’aggressività dell’avventore con uno spray al peperoncino, era intervenuto anche il suo compagno. A seguito dell’accaduto, la vittima è stata trasportata in codice giallo presso il locale nosocomio, ove è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni. L’aggressore, invece, dopo essere stato sottoposte ad accertamenti sanitari, è stato condotto dai poliziotti in Questura, dove, a seguito di accertamenti volti alla sua compiuta identificazione, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali, danneggiamento e, vista l’assenza di titoli di soggiorno, anche per ingresso irregolare sul territorio dello stato. Inoltre, vista la condizione di manifesta ubriachezza, è stato sanzionato amministrativamente ed è stato, altresì, adottato nei suoi confronti l’ODA (Ordine di allontanamento), in forza del quale non potrà fare ritorno, per le successive 48 ore, nella zona del centro urbano in cui si sono verificati i fatti. Nel caso di reiterazione della condotta contestata, il Questore potrà applicargli la misura di prevenzione del Dacur, implicante il divieto di accesso a determinate aree della città per un periodo maggiore. La sua posizione sul territorio nazionale sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte del locale Ufficio Immigrazione.