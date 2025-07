Ardian perfeziona la locazione dell’immobile a uso uffici di via Vespucci 2 a Milano ad un primario operatore globale nel settore dell’e-commerce

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2025 – Ardian, società leader a livello mondiale negli investimenti in private markets, e Investire SGR, società di asset & investment management leader nel settore immobiliare in Italia, annunciano di aver locato l’intero immobile di via Amerigo Vespucci 2 a Milano a una multinazionale attiva nel settore dell’e-commerce.

L’immobile, un cielo terra di 10 piani per circa 10.000 sqm, è oggetto di un progetto di riqualificazione e un importante piano di investimenti con l’obiettivo di creare un edificio all’avanguardia in tema di sostenibilità e innovazione qualificandosi come Net Zero Energy Building. L’intervento prevede di minimizzare il consumo energetico e le emissioni di CO2 aggiungendo fonti di energia rinnovabile, come sistemi geotermici e pannelli fotovoltaici in copertura. L’edificio avrà l’obiettivo di contenere le emissioni al di sotto di 65kWh/mq e otterrà le certificazioni LEED Platinum, BREEAM Very Good, WELL Gold, Wired Score ed EPC A.

Il progetto di Stefano Belingardi Architetti, studio italiano con comprovato track record internazionale, ha creato più di 1.300mq di terrazze con un’incredibile vista sullo skyline di Milano, un rooftop con una vista a 360 gradi sulla città, un giardino interno nascosto di 200mq e una agorà che, con un sistema di scalinate scenografiche, crea spazi per gli utenti.

L’operazione ha riposizionato completamente l’immobile rispondendo a una domanda di uffici green in prime location in continua crescita a Milano e in tutta Europa, a fronte di una offerta sempre più limitata: questa carenza strutturale guida l’incremento dei canoni di locazione e fa emergere un mercato che si concentra principalmente su immobili situati nelle zone chiave delle città che rispecchiano i bisogni attuali dei conduttori. Inoltre, è stato restituito a Milano un edificio iconico in un quartiere considerato hub di innovazione urbana.

“Questa importante locazione rappresenta un ulteriore riconoscimento della qualità del progetto e della visione di Ardian nel promuovere ambienti di lavoro sostenibili, innovativi e orientati al benessere attraendo tenant internazionali di primo livello, grazie a uno sviluppo immobiliare attento sia alla performance energetica che alla valorizzazione del contesto urbano. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a generare valore durevole attraverso asset moderni, efficienti e perfettamente integrati nelle dinamiche del mercato contemporaneo”.

● RODOLFO PETROSINO ● head of real estate SOUTHERN EUROPE E SENIOR MANAGING DIRECTOR, ARDIAN

“Vespucci 2 è la dimostrazione che gli uffici non sono morti, anzi continuano ad attrarre una crescente domanda da parte di multinazionali se situati in primarie locations e dotati di elevate performance di sostenibilità ambientale. Registriamo questo trend nelle principali città europee e a Milano è ancora più accentuato per effetto di una carenza strutturale di stock di qualità e di operazioni future in pipeline. Siamo particolarmente orgogliosi di questa locazione che conferma la solidità della nostra strategia di investimento in questa tipologia di asset e le capacità del team di perseguire interventi di valorizzazione di primaria importanza”.

● MATTEO MINARDI ● HEAD OF REAL ESTATE ITALY E MANAGING DIRECTOR, ARDIAN

“Siamo orgogliosi di aver affiancato Ardian in questa operazione, finalizzata alla valorizzazione di un asset strategico in una delle aree più dinamiche di Milano. Attraverso un intervento fondato su criteri di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e innovazione progettuale, abbiamo contribuito a riportare sul mercato un immobile in grado di rispondere alla nuova domanda di spazi di lavoro di alta qualità. L’asset class uffici, se ripensata in chiave ESG, continua a offrire opportunità concrete per attrarre tenant internazionali e generare valore per gli investitori”.

● ALESSANDRO POLENTA ● MANAGING DIRECTOR, INVESTIRE SGR

Dils e JLL hanno assistito Ardian e Investire SGR nell’operazione e C&W ha operato in qualità di co-agente.

