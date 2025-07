CHIUSO IL BANDO IMPIANTI SPORTIVI 2025: 474 DOMANDE PRESENTATE IN TUTTA LA LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2025 – Si è concluso il termine per la presentazione delle domande relative al bando per la riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi pubblici comunali promosso dal Sottosegretariato Sport e Giovani di Regione Lombardia.

Un risultato straordinario dai territori: presentate 474 domande da parte dei Comuni lombardi, a conferma della straordinaria comunicazione della Regione che ha visto il Sottosegretario Picchi direttamente impegnata in un tour di presentazione su tutte le provincie lombarde per circa due mesi e che testimonia il forte interesse del pubblico in infrastrutture sportive moderne, sicure e accessibili sul territorio.

Il bando, pubblicato sul BURL il 5 maggio scorso, ha messo a disposizione un totale di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni a fondo perduto da parte di Regione Lombardia e 70 milioni in forma di linea di credito agevolato attivata in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Le domande ricevute saranno ora oggetto di istruttoria e le graduatorie saranno approvate entro il 31 ottobre 2025.

Il Sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha commentato: “Sono molto felice e soddisfatta che il bando abbia ricevuto una risposta così straordinaria e capillare sui territori che dimostra quanto i Comuni lombardi credano nello sport come motore di crescita e catalizzatore sociale. Regione Lombardia ha risposto con un bando storico da 100 milioni di euro, dando concretezza alle esigenze degli enti locali e promuovendo lo sport quale strumento di formazione giovanile e crescita sociale”.

Picchi ha aggiunto: “Questo è un segnale importante, soprattutto per i Comuni più piccoli, che rappresentano i principali propulsori dello sport di base. Abbiamo voluto un bando semplice, chiaro e accessibile, con criteri pensati per valorizzare anche le realtà più piccole, ma con grande voglia di investire su impianti più sicuri e moderni. Sono felice inoltre che vi sia stata una bella risposta da tutte le province”.

Regione Lombardia conferma così il proprio impegno nel rafforzare l’impiantistica sportiva locale, contribuendo alla crescita culturale, sociale ed economica delle comunità.

Province L1 Piccoli L2 Grandi Totale Totale (%) BG 29 50 79 17% BS 30 55 85 18% CO 18 19 37 8% CR 24 10 34 7% LC 15 12 27 6% LO 6 12 18 4% MN 12 15 27 6% MI 20 28 48 10% MB 7 12 19 4% PV 16 23 39 8% SO 6 20 26 5% VA 18 17 35 7% Lombardia 201 273 474 100%

BG, BS e MI insieme raggiungono il 45% delle domande presentate.

Si evidenzia inoltre, rispetto ai capoluoghi di provincia, che CO, CR, MI e SO non hanno presentato domanda.

I rimanenti (BG, BS, LC, LO, MN, MB, PV e VA) hanno presentato domanda.

Per quanto riguarda il contesto, delle 474 domande presentate , risultano: 37 scolastico, 24 Playground, 412 su centri ed impianti sportivi.