CORTINA: AGOSTO SOTTO LE STELLE TRA MUSICA, STORIA ED EVENTI PER VIVERE LA MONTAGNA CON TUTTI E CINQUE I SENSI

Dal 21 al 24 agosto, Rosadira Festival anima l’area di Rumerlo con una line-up che fonde elettronica, ambient e musica d’avanguardia: tra gli ospiti Bradley Zero, Eternal Love e Acidgigi. Una celebrazione della natura attraverso il suono, in uno dei contesti più suggestivi delle Dolomiti. Il 22 agosto, TEDxCortina torna al Rifugio Col Gallina con il tema “FLOW – Sinergie in divenire”: un intreccio di idee, cambiamento e ispirazione in un contesto che invita a riflettere e sognare. Il 30 agosto, la montagna risuona di note: al Rifugio Averau, la banda musicale di Cavriana suona all’ora di pranzo, mentre al Rifugio Scoiattoli, il Coro Edelweiss A.N.A. Monte Grappa accompagna il tramonto con i canti della tradizione alpina.



Inoltre,per tutto il mese di agosto, il Rifugio Scoiattoli, raggiungibile in seggiovia dal Passo Falzarego o a piedi lungo i sentieri del Cortina Delicious, invita a godersi l’aperitivo più panoramico delle Dolomiti: ogni fine giornata, quando il sole tinge di rosa le Cinque Torri, la terrazza del rifugio si anima con calici di bollicine, cocktail d’autore e stuzzichini di montagna. Un’occasione perfetta per chi vuole concludere una giornata di escursioni con gusto e meraviglia, circondati da uno degli scenari più iconici delle Alpi. Infine, per chi è in cerca di un’esperienza di wellness in quota, dal 28 al 30 agosto torna Cortina in Wellness con sessioni gratuite di yoga, escursioni, attività olistiche, laboratori e talk diffusi tra natura e rifugi. Inoltre, come ogni anno, tutti i venerdì, si può salutare l’alba con una lezione di yoga a Ra Valles (2.475 m), seguita da una colazione panoramica.



Per arrivare in quota le proposte skipass sono numerose: Bike pass, Vertical pass per gli appassionati del trekking e dell’hiking, con formule di 1,3,5 o 7 giorni anche non consecutivi – utili per muoversi liberamente tra sentieri e impianti. Più specifica è la card lift&run che offre agli appasionati della corsa varie opportunità di percorsi che, attraversano boschi ombrosi, raggiungono vette mozzafiato e costeggiano laghi e torrenti. Per acquistare i pass online ed essere aggiornati sulle aperture, che potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo e all’avanzamento dei lavori di manutenzione, si possono consultare il sito skipasscortina.com e i canali social di Cortina SkiWorld.



Redazione