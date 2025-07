CULTURA. SALE CINEMATOGRAFICHE, 500.000 EURO DA REGIONE CON PROGETTO NEXT

ASSESSORE CARUSO: NON SONO SOLO SCHERMI, MA VERI E PROPRI PRESÌDI CULTURALI

DOMANI APRE BANDO, CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINO AL 50% DELLE SPESE AMMISSIBILI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2025. Regione rilancia con convinzione il proprio sostegno alle sale cinematografiche indipendenti, destinando 500.000 euro a un settore che – tra crisi strutturali e nuovi consumi digitali – continua a rappresentare un presidio fondamentale di cultura e socialità.

È la nuova Linea F del progetto Next – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo, edizione 2025-2026: una misura concreta, pensata per valorizzare le sale come luoghi di proposta culturale, aggregazione e crescita del pubblico.

“In una Lombardia che crede nel valore diffuso della cultura – afferma l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – non possiamo permetterci che le sale chiudano, o peggio, vengano dimenticate. Sono molto più di semplici spazi di proiezione: sono centri civici, snodi educativi, occasioni di incontro. E chi continua a investire sulla qualità merita una risposta concreta, non solo parole di sostegno”.

Il bando, pubblicato nei giorni scorsi sul portale regionale ‘Bandi e Servizi‘, sarà aperto dal 17 luglio al 18 settembre. Possono partecipare soggetti privati e istituzioni ecclesiastiche che gestiscono sale cinematografiche operative in Lombardia, con almeno 150 giornate annuali di apertura e una programmazione rivolta anche a target specifici come scuole, famiglie, università del tempo libero.

Il contributo – interamente a fondo perduto – potrà coprire fino al 50% delle spese ammissibili, da un minimo di 4.000 a un massimo di 18.000 euro per struttura. Saranno finanziate rassegne tematiche (arte, musica, storia, ambiente), proiezioni in lingua originale, incontri con registi e studiosi, attività laboratoriali ed educative, retrospettive e festival locali. Il tutto con una soglia minima di progetto pari a 15.000 euro.

“Sostenere il cinema di prossimità – prosegue Caruso – significa difendere un modello di comunità. In molte zone della Lombardia, la sala è l’unico presidio culturale stabile. Dove resta acceso un proiettore, resta viva la possibilità di pensare insieme, di crescere, di scoprire il mondo anche da un piccolo paese”.

La selezione sarà effettuata tramite procedura valutativa, con punteggi attribuiti in base alla qualità della proposta, al radicamento territoriale, alla percentuale di film italiani ed europei programmati, alle collaborazioni attivate. Saranno premiate le sale che operano in contesti svantaggiati e che dimostrano attenzione alla costruzione di pubblico.

La Linea F si inserisce all’interno del più ampio progetto Next, articolato in sette azioni, dalla promozione della nuova scena teatrale alla circuitazione di spettacoli dal vivo. Il tutto con un budget complessivo di 2,6 milioni di euro per il triennio 2025-2027.

Il finanziamento verrà erogato in due tranche: un acconto del 90% alla firma della convenzione e un saldo del 10% alla rendicontazione finale. Sono escluse le arene estive, le grandi imprese, gli enti pubblici e i soggetti che abbiano già ottenuto contributi per lo stesso progetto da altri bandi regionali.

“Regione Lombardia – conclude Caruso investe sul cinema perché sappiamo che, senza luoghi di cultura accessibili e radicati, non c’è sviluppo possibile. Questo bando è un segnale forte, rivolto a chi continua a credere che guardare insieme un buon film, in una sala buia, sia ancora un modo semplice per sentirsi parte di una comunità”.

Redazione