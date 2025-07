GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDÌ 16 LUGLIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, mercoledì 16 luglio.

—–

SONDRIO. PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORI GUIDESI E SERTORI A NONA TAPPA ‘LOMBARDIA PROTAGONISTA. QUI PUOI’, PUNTO STAMPA ALLE ORE 12

PRESENTE ANCHE IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA CON DELEGA ALLO SPORT E GIOVANI FEDERICA PICCHI

TAVOLO DI CONFRONTO CON STAKEHOLDERS SUL DISTRETTO DELLO SPORT

Tappa a Sondrio per il tour istituzionale ‘Lombardia Protagonista. Qui Puoi’ in cui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, incontrano sui territori aziende e stakeholder dei vari distretti industriali ed economici. L’obiettivo è ‘fare sistema’ e rafforzare le sinergie tra i soggetti coinvolti, pubblici e privati, per valorizzare le specificità e gli ‘ecosistemi’ economici locali.

La tappa in provincia di Sondrio è incentrata sul distretto dello sport e si aprirà in mattinata, nella Camera di Commercio, con un tavolo di confronto territoriale a porte chiuse in cui il presidente Fontana e l’assessore Guidesi incontreranno imprese e stakeholder del settore. A seguire, alle ore 12, si terrà un punto stampa. Presenti ai lavori anche l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori e il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, in programma due visite istituzionali alle aziende di settore del territorio: la Llod by Lorain S.R.L. di Morbegno e la Manifattura Bernina S.R.L. di Delebio.

– ore 12, punto stampa, Camera di Commercio (via Giuseppe Piazzi, 23 – Sondrio) Sala G.B. e G. Martinelli.

——

PARATICO/BS, PUNTO STAMPA ASSESSORE LUCENTE SU SISTEMA INTEGRATO DEL TRASPORTO PUBBLICO FERRO-GOMMA SUL LAGO D’ISEO

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, incontra la stampa per fare il punto sul sistema integrato del trasporto pubblico ferro-gomma-acqua nell’area del Lago d’Iseo. Presenti amministratori locali e i presidenti delle Agenzie Tpl Brescia e Bergamo.

– 11.30, ex stazione Paratico (via Roma 13, Paratico/BS, sala conferenze).