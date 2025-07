Il Nuovo Centro Sportivo Corsico protagonista alla Turin Acro Cup 2025

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 16 luglio 2025. Anche quest’anno il Nuovo Centro Sportivo Corsico (CSC) ha partecipato con entusiasmo e ottimi risultati alla Turin Acro Cup, prestigiosa competizione internazionale di ginnastica acrobatica, che si è svolta dall’11 al 13 luglio al Palazzetto dello Sport Gianni Asti di Torino.

La manifestazione ha visto sfidarsi atleti provenienti da diversi paesi tra cui Sud Africa, Portogallo, Germania, Inghilterra e Irlanda, oltre a numerose società italiane. In un contesto di altissimo livello, le ginnaste del CSC si sono distinte sin dalle prime battute.

Ottimi risultati fin dal primo giorno

La gara è iniziata venerdì con il primo esercizio riservato alle categorie internazionali: le atlete corsichesi hanno mostrato grande preparazione tecnica e artistica, posizionandosi subito ai vertici della classifica provvisoria. Sabato, il secondo esercizio ha confermato gli ottimi piazzamenti, permettendo alla maggior parte delle combinazioni del CSC di accedere alle finali della domenica.

Successi anche nella categoria Beginners

Sabato è stata la volta della categoria Beginners, che ha visto la partecipazione di numerosi club stranieri. Anche in questa fascia, il CSC ha brillato, conquistando il primo posto nella categoria gruppo femminile grazie alla performance di Marangoci Giulia, Antonietti Sofia e Iiritano Ludovica.

Podio per tutte le categorie

Grandi soddisfazioni anche nelle categorie Youth e Pre-Youth:

Nella categoria Youth, trionfo per la coppia femminile Sofia Petroccione e Ginevra Ludena, che si aggiudica il primo posto, mentre il trio Millefiori Olivia, Zorzitto Zoe e Salvador Rachele si classifica terzo.

Nella categoria Pre-Youth, doppio podio nella coppia femminile: secondo posto per Geffri Angelica e Sacchetti Gaia, terzo posto per Leardi Giulia e Mastropietro Giulia. Medaglia di bronzo anche per il trio composto da Brianti Ilaria, Cipolla Martina e Geffri Elena.

Un team affiatato dietro le quinte

La delegazione del CSC è stata accompagnata dai giudici Ilaria Dilernia e Beatrice Ienaro, insieme alle istruttrici Claudia Barattieri, Alessandra Gramegna e Martina Carbognani, che hanno seguito con attenzione ogni fase della competizione.

Bilancio più che positivo

I coach del centro sportivo si sono detti molto soddisfatti dei risultati ottenuti: alcune combinazioni hanno confermato il livello eccellente di tutto l’anno sportivo, mentre nuovi gruppi, formatisi solo da poche settimane, hanno saputo sorprendere con ottime performance.

Con la Turin Acro Cup si chiude una stagione ricca di soddisfazioni per il Nuovo Centro Sportivo Corsico, che riprenderà l’attività agonistica a settembre con i raduni nazionali a Porto San Giorgio, pronti a preparare nuove sfide e traguardi.

Redazione