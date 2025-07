Legnano. Autentiche di firma e copia; nuove modalità d’accesso

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 16 luglio 2025. Dal 21 luglio fasce orarie per i residenti e su appuntamento per i non residenti

Da lunedì 21 luglio cambiano le modalità di accesso ai Servizi Demografici per le autentiche di firma e di copia.

Per gli utenti residenti a Legnano l’accesso sarà libero nelle seguenti fasce orarie:

lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

Gli utenti non residenti a Legnano, che potranno essere massimo tre al giorno, dovranno fissare l’appuntamento all’U.R.P. (tel. 0331 925551 – 552 – 553 – 555) e l’accesso avverrà nelle seguenti fasce orarie:

