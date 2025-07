LODI. ARRESTATO UN CITTADINO MAROCCHINO PER RAPINA, danneggiamento violenza contro un avvocato

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 16 luglio 2025 – La Squadra Mobile della Questura di Lodi ha tratto in arresto un cittadino di origine marocchina, di anni 31, per rapina impropria, danneggiamento e violenza privata ai danni di un avvocato del Foro di Lodi.

La vittima, nella giornata del 10 luglio 2025, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, poiché un suo ex assistito aveva asportato con la forza un PC portatile di sua proprietà, cercando poi di colpirla con un pugno. Nel medesimo frangente, l’uomo, già destinatario della misura cautelare del Divieto di avvicinamento alla persona offesa con monitoraggio del c.d. braccialetto elettronico per altri reati, l’aveva minacciata, per costringerla ad interloquire con sua madre e farsi corrispondere un’ingente somma di denaro.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno iniziato subito l’inseguimento del soggetto che era monitorato in tempo reale attraverso il sistema di tracciamento GPS del braccialetto elettronico. Le ricerche hanno portato gli investigatori alla residenza del soggetto che, una volta intercettato, in preda ad un raptus di rabbia, ha sferrato due pugni sul lunotto posteriore della propria autovettura mandandolo in frantumi. Per limitare la violenza del reo, gli operatori hanno dovuto contenerlo con le manette di sicurezza.

Successivamente, al fine di recuperare la refurtiva, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione, dove è stato rinvenuto, occultato all’interno di una valigia, nascosto da abiti in disuso, il PC rubato, sigillato con carta alluminio e scotch per impedirne la geolocalizzazione.

Per quanto occorso, il responsabile è stato tratto in arresto e successivamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.