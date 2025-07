LODI. STOCCAVANO ILLEGALMENTE RIFIUTI IN UN CAPANNONE A SANT’ANGELO LODIGIANO

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 16 luglio 2025 – Personale della Squadra Mobile della Questura di Lodi, in collaborazione con personale dell’ARPA Lombardia sezione di Lodi, ha individuato e sottoposto a sequestro un’area destinata allo stoccaggio di rifiuti, priva della relativa autorizzazione, sita a Sant’Angelo Lodigiano. Nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità ambientale, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato un capannone sospetto, sul cui piazzale sono stati rilevati elementi elettronici smontati e varie macerie edilizie abbandonate. Gli operatori della Squadra Mobile, insospettiti, al fine di valutare ogni possibilità operativa, hanno richiesto l’intervento dell’ARPA Lombardia – Sezione di Lodi, per accedere all’area. All’interno del capannone ivi presente è stata constatata la presenza di cavi di rame, quantificabili in circa 500 kg e di altri macchinari. A seguito di quanto rinvenuto, sono stati denunciati ai sensi del Testo Unico Ambientale la titolare della ditta, autorizzata esclusivamente al trasporto di materiali ferrosi, e un suo collaboratore, entrambi italiani, di 59 e 61 anni.

Redazione