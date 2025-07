L’ufficio postale di Cusago è non operativo, attivato uno portello dedicato presso l’ufficio postale di Cesano Boscone 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2025 – Poste Italiane informa che l’ufficio postale di Cusago non è attualmente operativo a causa di problemi legati al sistema di condizionamento il cui ripristino è legato ad interventi di manutenzione straordinaria in capo alla proprietà dell’Immobile con cui sono da tempo in corso interlocuzioni. L’Azienda, in costante dialogo anche con l’Amministrazione, assicura il massimo impegno per porre fine al disagio e trovare una soluzione in tempi brevi.

Fino alla riapertura, i cittadini di Cusago potranno rivolgersi allo sportello dedicato presso l’ufficio postale di Cesano Boscone sito in Via Giuseppe Garibaldi 1 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Redazione