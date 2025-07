Milano. Scippano un orologio Richard Mille del valore di 300 mila euro e un Patek Philippe da 80 mila euro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2025 – Un 53enne turco, in città per affari, alle 18.00 di ieri, mentre stava rientrando in hotel in viale Bligny è stato scippato di un orologio Richard Mille del valore di 300 mila euro.



Sul posto è giunta la Polizia che si è subito attivata per rintracciare lo scippatore, un nordafricano, e i suoi due complici.

Sempre ieri, alle ore 19.00, in via Aamanni, due malviventi in scooter hanno derubato dell’orologio Patek Philippe da 80 mila euro aun 60enne di Milano che aveva appena parcheggiato l’auto.

Redazione