(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 16 luglio 2025 – Nuova strada di accesso alla cava di Bareggio: i sindaci di Bareggio, Cusago, Cornaredo e Settimo Milanese hanno scritto a Regione Lombardia per chiedere supporto affinché venga realizzata al più presto.

“La Legge Regionale 20/2021 aggiorna la normativa regionale di regolazione delle attività estrattive, ormai datata, per allinearsi alle politiche europee che riguardano la sostenibilità ambientale e l’economia circolare – hanno scritto i sindaci Linda Colombo (Bareggio), Gianmarco Reina (Cusago), Corrado D’Urbano (Cornaredo) e Fabio Rubagotti (Settimo Milanese) -. In particolare, per la cava di Bareggio nel rapporto ambientale del nuovo piano cave si auspica un miglioramento dell’accessibilità”.

L’ambito estrattivo si trova al confine tra i Comuni di Bareggio e Cusago, all’interno del Parco Sud. I mezzi d’opera in uscita dalla cava utilizzano attualmente come itinerario prioritario la SP114, attraversando l’area residenziale di Cusago. Per i mezzi in ingresso, invece, viene utilizzato lo svincolo di Settimo sulla A50, che si sviluppa poi lungo la SP11, il centro abitato di Bareggio e un tratto di SP162, con un esteso tratto di attraversamento dell’area urbana residenziale di Bareggio e Cornaredo. In questa fase di rinnovo della concessione all’escavazione è stato chiesto alla proprietà/operatore economico di proporre soluzioni viabilistiche alternative.

Nei giorni scorsi i sindaci dei Comuni coinvolti si sono riuniti per confrontarsi sulle diverse proposte. “E’ emerso che la soluzione migliore è una bretella che dalla SP114 (Baggio-Abbiategrasso) raggiunga la cava tagliando fuori l’abitato di Cusago e di Bareggio – spiegano i sindaci -. Il tracciato si svilupperebbe sia su strade già esistenti ma ad oggi dismesse sia su parti di strade bianche già esistenti, quindi con un minor impatto sul territorio e ricadute positive per tutti i Comuni interessati in termini di minor traffico, inquinamento e usura stradale”.