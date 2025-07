Sorpreso a spacciare in D’Annunzio, nel quartiere San Rocco di Monza, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Monza, 16 luglio 2025 – Nella giornata di lunedì 14 luglio 2025, gli operatori della Polizia di Stato appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno tratto in arresto un cittadino marocchino colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in via D’Annunzio, nel quartiere San Rocco di Monza.

Alle ore 18.00 circa, la Volante della Polizia di Stato, mentre pattugliava le vie del quartiere San Rocco, notava due soggetti appiedati che, senza alcun apparente motivo, alla vista della pattuglia della Polizia di Stato cambiavano immediatamente direzione, come per eludere un possibile controllo di Polizia. Visto il comportamento ingiustificato dei due giovani, l’equipaggio della Polizia di Stato decideva di sottoporre a controllo i due giovani, entrambi sprovvisti di documenti validi all’identificazione.

Duranti tali fasi, uno dei due, un cittadino marocchino di 23 anni, durante il normale controllo di Polizia, mentre l’altro tentava con continue domande di distrarre i poliziotti, inseriva repentinamente la propria mano nella tasca dei pantaloni, estraendo un pezzo di sostanza solida marrone, per poi lasciarla cadere volontariamente in terra e colpirla con un calcio per lanciarla sotto l’autovettura della Polizia di Stato. Contestualmente, il giovane ragazzo colpiva l’operatore della Polizia di Stato e, dopo averlo spintonato, tentava di darsi alla fuga.

Successivamente raggiunto, i Poliziotti della Questura di Monza e Brianza hanno poi recuperato la sostanza trovata, corrispondente a circa 45 gr. di sostanza stupefacente di tipo hashish. All’interno del proprio borsello, inoltre, il giovane ventitreenne deteneva nr. 5 dosi di hashish e un coltellino, nonché una somma di denaro divisa in piccoli tagli.

I due ragazzi venivano condotti presso la locale Questura per gli accertamenti sulla propria identità, da cui sono emersi per entrambi numerosi precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio.

Il giovane ventitreenne trovato in possesso della sostanza stupefacente, regolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la celebrazione presso il Tribunale di Monza dell’udienza di convalida dell’arresto in data 15 luglio.

All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Monza e della Brianza.

Lo straniero, nell’attesa della decisione sulla domanda di protezione internazionale, è stato collocato con provvedomento del Questore presso il CPR di Milano.