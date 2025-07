Allianz Milano partenza in casa con Modena. I dubbi di Piazza sul torneo “asimmetrico”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2025 – Anche un messaggio dell’ex capitano di Allianz Milano, Matteo Piano, registrato negli studi di Radio 2 da dove tutti i giorni conduce il programma “Spiaggia libera” ha impreziosito il consueto show di presentazione dei calendari dell’81ª edizione della Superlega Credem Banca, condotto da Maurizio Colantoni. La presentazione ha chiuso come di consueto la tre giorni del Volley Mercato. Tra un video, una premiazione, una canzone del sempreverde Ron (l’ospite musicale), una doppia conferma delle partnership con Credem Banca e Del Monte e l’annuncio della Supercoppa a Jeddah (ci saranno Trento, Perugia, Civitanova e Verona), non è mancata una vera e propria rivoluzione della formula del torneo, che per la prima volta nella sua storia, come ha annunciato il confermato presidente di Lega, Massimo Righi, avrà una stagione regolare “asimmetrica”. Ovvero, non ci sarà concordanza nella sequenza delle 11 giornate del calendario di andata con le 11 di ritorno. Una soluzione che non convince del tutto il coach di Allianz Milano, Roberto Piazza, raggiunto in Polonia dove sta guidando l’Iran in Vnl. Ieri ha battuto la Cina 3-0 dopo aver subito un 3-2 dai padroni di casa il giorno prima, con grande rammarico per il primo set.

Prima però, il calendario di Allianz Milano, che come due anni fa prevede la prima partita contro Modena, ma questa volta all’Allianz Cloud e non al PalaPanini. Si ricomincia insomma con i quotati canarini, ultimi avversari della stagione 2024/25, battuti nella finale dei Play Off 5° posto, utili per il pass in Challenge. Quindi due trasferte contro due squadre ambiziose del calibro di Piacenza e Verona, il derby lombardo contro il Vero Volley sarà il 2 novembre, poi trasferta a Padova, in casa contro Grottazzolina, a Cisterna, in casa con Trento, a Cuneo il 3 dicembre (uno dei cinque turni infrasettimanali), in casa con Perugia a Sant’Ambrogio il 7, poi il 14 a Civitanova.

Il ritorno come anticipato non è “simmetrico”. Così Milano si trova a giocare dopo meno di un mese ancora contro Grotta il 21 dicembre, a Santo Stefano ospita Padova, quindi va a Perugia, anche in questo caso a meno di un mese dalla sfida di andata… l’ultima partita della stagione regolare sarà contro Cuneo in casa il 25 febbraio.

“Sarà un inizio di campionato bello spumeggiante, come piace a me. Subito Modena, ma questa volta in casa e non in trasferta come in passato. Questo vuol dire che saremo noi ad avere la maggiore pressione per l’esordio. Poi due sfide in trasferta contro due squadre che vogliono fare subito bene” commenta a caldo coach Piazza.

Partenza in salita che non sembra preoccupare però chi ha combattuto e tante battaglie.

“Dovremo partire subito forte, ma ho la tranquillità di avere un palleggiatore di esperienza come Cachopa che arriverà già al massimo della forma dopo il mondiale. Allenato e tirato a lucido, pronto per giocare partite di altissimo livello, così come il nostro opposto Ferre Reggers. Anche per questa SuperLega tutti sono pronti ad alzare un pelino il livello e noi ci dobbiamo fare trovare pronti subito. Ci sarà solo da capire come arriveranno alla prima giornata tanti giocatori stranieri”.

Alla novità del campionato asimmetrico però anche voi allenatori non eravate preparati. Cosa ne pensi.

“Non ho ben compreso le ragioni che hanno portato alla scelta e se fossero davvero insuperabili. Io dico che non credo sia corretto giocare nel giro di un mese due volte contro la stessa squadra. Ma questo per tante ragioni. Pensate ad esempio all’infortunio, anche leggero di un giocatore. Spesso in un mese non recupera, vuol dire per un allenatore non averlo a disposizione due volte magari nella sfida più importante della stagione regolare. Non è corretto, ripeto”.

Nelle grafiche di Stefania Cozzone il dettaglio del torneo per Allianz Milano, in blu le partite in casa e in bianco quelle in trasferta.