Bivaccano ubriachi, denunciati e allontanati dalla Polizia locale di Buccinasco

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 17 luglio 2025 – Alcuni passanti hanno notato due uomini stesi in un’area verde nella zona di Rovido e, preoccupati, hanno subito contattato la centrale operativa della Polizia locale di Buccinasco. È accaduto nella prima mattinata di lunedì 14 luglio: immediato l’intervento di un equipaggio sul posto.

Gli agenti li hanno avvicinati: i due non avevano bisogno di soccorsi ma erano ubriachi. Avevano abusato di alcolici la notte precedente in un comune limitrofo, si tratta di un trentasettenne e un ventisettenne che si erano accampati in un’area verde di confine, a poca distanza da case e strada.

Da subito poco collaborativi, i giovani sono stati accompagnati in Comando per le procedure di foto-segnalamento e identificazione: stranieri irregolari sul territorio nazionale, dovranno quindi rispondere del reato di immigrazione clandestina. Avviate anche le procedure di espulsione.

È stata contestata anche l’ubriachezza manifesta e applicato l’ordine di allontanamento del territorio.

“Ringrazio i cittadini per la segnalazione – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e gli agenti di Polizia locale immediatamente intervenuti, a tutela della sicurezza del nostro territorio e della legalità. Chiediamo che si rispettino le regole e le leggi in ogni situazione, Buccinasco è una città accogliente ma non per chi usa in modo improprio il nostro territorio e vive nell’illegalità. Abbiamo intensificato i controlli ed è importante anche la collaborazione della cittadinanza, ringraziamo chi non si volta dall’altra parte e chiama le forze dell’ordine”.

