BrianzAcque, inaugurata la casetta dell’acqua numero dieci di Monza

Taglio del nastro, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per il nuovo punto di erogazione “self-service”. La struttura si trova in via Guerrazzi. Presenti alla cerimonia diversi cittadini, il Vicesindaco Egidio Longoni, l’Assessore Carlo Abbà e la Consigliera Ilaria Guffanti

(mi-lorenteggio.com) Monza, 17 luglio 2025 – Un nuovo piccolo passo verso la sostenibilità e la valorizzazione della risorsa idrica: BrianzAcque ha inaugurato questa mattina una nuova casetta dell’acqua a Monza, offrendo ai cittadini un servizio pratico, ecologico e gratuito per l’approvvigionamento di acqua potabile di qualità.

Si tratta del decimo chiosco idrico sul territorio di Monza, che si aggiunge a quelli già attivi di Viale Libertà, delle vie Cremona, Debussy, Guardini, Iseo, Maroncelli, Paisiello, Pellettier, oltre alla casa dell’acqua presente all’interno dell’Autodromo nazionale presso la Statua di Fangio.

La nuova struttura, invece, è stata installata in via Guerrazzi, ad angolo con la via Calatafimi, divenendo la decima casetta cittadina e la numero 110 della retepresente in tutta la Provincia di Monza e Brianza.

Un’inaugurazione all’insegna della partecipazione.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci, del Vicepresidente, Gilberto Celletti, e dell’Amministrazione Comunale, con il Vicesindaco di Monza Egidio Longoni, l’Assessore al Marketing Territoriale e Commercio Carlo Abbà e laConsigliera comunale Ilaria Guffanti. All’evento hanno preso parte anche diversi cittadini del quartiere San Carlo – San Giuseppe.

Un servizio gratuito, accessibile h24.

La nuova casetta dell’acqua è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permettendo ai cittadini di prelevare gratuitamente acqua naturale e frizzante a chilometro zero. Va ricordato che per favorire un consumo responsabile, da novembre scorso è stato introdotto un limite massimo giornaliero di 12 litri per tessera. La tessera, necessaria per usufruire del servizio, è utilizzabile in tutti i chioschi BrianzAcque e può essere acquistata al costo di 3 euro nei totem presenti nei Comuni soci. Nel caso della nuova casetta di via Guerrazzi, il punto più vicino si trova presso il “Centro Civico San Carlo” di via Silva.

“Con l’inaugurazione di oggi la città di Monza offre ai suoi cittadini 10 case dell’acqua distribuite nei 10 quartieri – ha commentato il Vicesindaco Longoni – Un servizio pubblico vicino, comodo e sostenibile per il quale ringrazio Brianzacque. La cura e i controlli assidui svolti da tecnici garantiscono ai cittadini un’acqua sempre buona e certificata, insieme alla possibilità per le famiglie di contribuire alla tutela dell’ambiente e a un concreto risparmio economico”.

“Inaugurando questa nuova casetta dell’acqua, BrianzAcque – ha sottolineato Boerci – compie un ulteriore passo nel promuovere il consumo consapevole di acqua pubblica e nel contrastare l’utilizzo della plastica monouso. È un segnale concreto dell’impegno per l’ambiente, per la tutela della risorsa idrica e per la diffusione di pratiche sostenibili a beneficio della comunità. Offriamo ai cittadini un servizio efficiente, gratuito e di qualità, che si inserisce in un più ampio disegno di transizione ecologica. In sinergia con le Amministrazioni Comunali, confermiamo l’attenzione del territorio all’innovazione e alla sostenibilità, temi centrali per costruire il futuro delle prossime generazioni”.

I numeri della sostenibilità.

Nel 2024, le nove casette dell’acqua attive a Monza hanno erogato oltre 3,8 milioni di litri di acqua, evitando l’immissione nell’ambiente di circa 387 tonnellate di CO₂ e consentendo un risparmio rispetto allo smaltimento di bottigliette di plastica pari a 310mila euro.

Per monitorare i consumi di ogni singola postazione e conoscere nel dettaglio la composizione dell’acqua erogata, è possibile consultare il sito ufficiale di BrianzAcque al link: www.brianzacque.it/it/case-dellacqua.