Campionato Italiano di Downhill, dal Veneto alla Lombardia: Madesimo grande protagonista il 19 e 20 luglio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2025 – A Madesimo è tutto pronto per uno degli eventi sportivi più importanti sul panorama nazionale, che attirerà i top riders provenienti dall’itero Paese. Il Campionato Italiano di Downhill, infatti, torna quest’anno in Lombardia, dopo aver fatto tappa l’anno scorso nella località veneta di Cortina d’Ampezzo.

“Siamo molto orgogliosi di poter ospitare quest’anno il Campionato Italiano di Downhill – commenta Roberto Milanesi, Presidente del Consorzio Turistico di Madesimo – un evento davvero unico, che vivacizza ancor di più il nostro territorio e contribuisce a valorizzare l’immagine del Paese anche a livello nazionale. Quella che si respira nelle vie di Madesimo in questi giorni, è un’atmosfera già densa di attesa e adrenalina”.

Saranno più di 350, infatti, gli atleti in gara per la conquista della maglia tricolore che affronteranno la famosa pista “Valle delle Streghe”, il tutto sempre sotto l’attenta supervisione della FCI. Gli atleti saranno suddivisi nelle rispettive categorie maschili e femminili: Agonisti Elite, Master, giovanissimi Esordienti e Allievi.

Sempre in Lombardia, e più precisamente all’Aprica, si è inoltre da poco svolta con grandissimo successo, anche l’IXS European Cup che, a sua volta, ha attirato oltre 460 iscritti da tutto il mondo che si sono sfidati su una pista realizzata appositamente per la gara.

“Il Downhill – spiega Riccardo Tagliabue, che da anni guida e coordina la squadra che si occupa della Coppa Italia, del Campionato Italiano e dell’IXS European Cup di Downhill – è una disciplina nel mondo del fuoristrada bici, che registra una continua crescita sia nei numeri dei partecipanti che delle aperture di nuovi bike park nelle località montane. Una modalità alternativa e sempre più partecipata anche dal mondo femminile, per creare attività, attrattività e turismo utilizzando gli impianti di risalita anche al di furi della stagione sciistica. Vedremo domenica chi riuscirà a “strappare” il tricolore dalla manica di Davide Palazzari o Gloria Scarsi, rispettivamente vincitori delle categorie agonisti maschili e femminili nel 2024 a Cortina d’Ampezzo, oppure se i due top riders manterranno ancora il titolo dei più veloci d’Italia nel Downhill. Ma le maglie tricolori in palio sono comunque tante altre, sia per i più giovani che per i tanti partecipanti nelle categorie Master”.

PROGRAMMA CAMPIONATO ITALIANO DOWNHILL 2025:

Sabato 19 luglio

Mattina: prove obbligatorie

Pomeriggio ore 13:30: manche di qualifica, per decretare gli atleti più veloci e i primi riscontri cronometrici sul tracciato

Domenica 20 luglio

Mattina: prove libere

Pomeriggio dalle ore 13:00: manche di gara per determinare i vincitori

Ore 16.00: premiazioni