Città metropolitana di Milano: 14 milioni di euro per riqualificare due scuole superiori a Cernusco sul Naviglio e a Cologno Monzese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2025 – Due progetti della Città metropolitana di Milano, presentati nell’ambito del programma regionale FESR 2021-2027 Asse 2 – “Un’Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza”, sono stati approvati lo scorso 2 luglio e riceveranno un contributo pari a 14.2 milioni di euro per la riqualificazione e l’efficientamento energetico.

L’IIS Marie Curie di Cernusco sul Naviglio e l’IIS Leonardo Da Vinci -IPSCT Enrico Falck di Cologno Monzese saranno oggetto di radicali interventi di rinnovamento che li renderanno ancora più funzionali e accoglienti. Al termine dei lavori i due edifici ridurranno le emissioni in atmosfera di CO2 dell’80%, saranno alimentati da fonti rinnovabili per il 70%, con una significativa riduzione prestazione energetica di oltre il 30%, entrambi gli edifici a fine intervento passeranno in classe energetica A4.

Secondo il consigliere delegato all’edilizia scolastica Roberto Maviglia: “L’impegno della Città metropolitana nella transizione verso l’utilizzo delle fonti rinnovabili prosegue, questi due interventi vanno collocati in un più ampio piano di decarbonizzazione che sta toccando la gran parte delle nostre oltre 150 scuole superiori; si tratta di una piccola e invisibile rivoluzione verde che è partita dal plesso scolastico del Parco Nord e che si sta espandendo nell’area metropolitana milanese; nonostante le risorse limitate di cui disponiamo abbiamo l’ambizione di essere capofila nell’innovazione e nella transizione energetica e nella sostenibilità”.

La progettazione esecutiva sarà fatta tra il settembre 2025 e il febbraio 2026; i lavori, verosimilmente, inizieranno nella primavera del 2026 e termineranno, salvo imprevisti, nell’estate del 2027. Il progetto, nel complesso, è suddiviso nei seguenti interventi:

IIS M.Curie

Isolamento termico nel blocco scuola e blocco spogliatoi

Isolamento della copertura piana non praticabile nel blocco scuola e blocco spogliatoi

Sostituzione serramenti nel blocco scuola e blocco spogliatoi con nuovi elementi in alluminio

Installazione pompe di calore (2 grandi per riscaldamento, 3 piccole per ACS) e relativi accumuli inerziali

Installazione di nuovi terminali di emissione: ventilconvettori a cassetta nei controsoffitti con nuova distribuzione idronica e canali aeraulici per palestra piccola

Installazione di nuove Unità di Trattamento Aria, Roof top e di recuperatori di calore

Installazione di nuovi accumuli per ACS

Installazione cabina Media Tensione – Bassa Tensione

Installazioni nuovo impianto fotovoltaico da 443 kWp collocato sulle coperture

Installazione nuovo sistema di telecontrollo di Classe B

Relamping con lampade led a basso consumo energetico

IIS L. Da Vinci – IPSCT E.Falck

Isolamento termico sulla porzione scuola

Isolamento plafone interrato porzione scuola

Sostituzione serramenti sulla porzione scuola

Sostituzione veneziane interne sulla porzione scuola

Nuovo impianto fotovoltaico da 80 kWp

Relamping completo con nuove lampade led abbinate a sistemi di controllo automatico

Nuova centrale a biomassa da circa 500 kW

Nuova pompa di calore elettrica da circa 100 kW termici

Nuovo impianto radiatori completi di valvole termostatiche per la porzione scuola in sostituzione dell’attuale impianto a tutt’aria

Installazione nuovo sistema di telecontrollo di Classe B

Relamping

Redazione