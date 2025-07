Como, alle casse pagano il latte e il succo di frutta, ma nelle borse avevano superalcolici per 550 euro. Arrestati

(mi-lorenteggio.com) Como, 17 luglio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha arrestato per furto aggravato in concorso, una 37enne di Verbania, senza fissa dimora e con precedenti di polizia specifici ed un indiano dell’88’, in regola con il soggiorno, residente in provincia di Cremona, con svariati precedenti penali e di polizia, anche per reati specifici.

La donna è inoltre stata denunciata in stato di libertà per falsa attestazione sulla propria identità, in fase di identificazione, essendo senza documenti, aveva fornito dati non concordanti con quelli reali.

Verso le 21.00 di ieri, una volante è stata indirizzata presso un supermercato di via Carloni in quanto erano stati bloccati, dalla guardia di sicurezza, due soggetti, un uomo ed una donna, che avevano oltrepassato le casse senza pagare della merce che avevano occultato nelle proprie borse.

Una volta sul posto i poliziotti hanno preso in consegna i due riconsegnando alla proprietà i 550 euro di superalcolici che avevano rubato e raccogliendo la testimonianza della guardia di sicurezza.

Dal racconto si evince che i due, una volta entrati nel supermercato, dividendosi hanno iniziato a prelevare merce dal reparto alcolici inserendola nelle borse che avevano al seguito, per poi presentarsi alle casse automatiche pagando una bottiglia di succo di frutta e di latte.

Portati in Questura, i due soggetti, anche sulla base dei loro molteplici precedenti specifici e l’assenza di una fissa dimora, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e trattenuti nelle camere di sicurezza, così come disposto dal P.M. di turno, che ha fissato il loro processo per questa mattina alle 12.00.

Redazione