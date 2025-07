MILANO DIGITAL WEEK: CONFERMATI I PRIMI KNOWLEDGE HUB E PARTNER

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2025 – L’ottava edizione della Milano Digital Week, promossa dal Comune di Milano e realizzata da TIG – The Innovation Group, comincia a prendere forma. Sono stati definiti, infatti, i primi partner e Knowledge Hub della manifestazione, spazi diffusi sulla città di Milano che si focalizzeranno su temi specifici per raccontare l’innovazione attraverso prospettive complementari.

In particolare, “Tutte le intelligenze della città” è il filo conduttore della Milano Digital Week che verrà esplorato dal 1° al 5 ottobre. Chiunque può candidare il proprio progetto direttamente sul sito della manifestazione, compilando il form presente online. La Call for Proposal è aperta fino al 15 settembre con l’obiettivo di coinvolgere imprese, istituzioni, enti del terzo settore e privati a riflettere sul dialogo tra intelligenze umane, artificiali, collettive e ambientali.

I track tematici sono sei: Digitale per le imprese (dagli scenari futuri ai tools), Cittadinanza digitale (dalla salute al welfare), Smart City (dalla sostenibilità alla mobilità), Tecnologie (cybersecurity, cloud, datacenter, devops, AI, ecc.), Cultura, arte e sport (dalla digital art al mondo gaming), Formazione e lavoro (dalle nuove professioni al reskilling). L’agenda completa degli appuntamenti verrà pubblicata nella prima settimana di settembre sul sito ufficiale della manifestazione.

HUB centrale sarà il MEET – Digital Cultural Center a Porta Venezia che ospiterà numerosi eventi in programma a partire dal lancio della 4° edizione di City Digital Skin Art (CDSA). Promosso dal MEET, il festival internazionale sarà introdotto da Maria Grazia Mattei insieme all’artista Rual Yuelai, ideatore del CDSA, e ruoterà intorno al tema “MEMORY COEXISTENCE – When Past Meets Presence and Future”, una riflessione poetica e visiva sull’incontro tra memoria, identità e futuro digitale.

Tra i momenti centrali, due giornate di confronto B2B curate da TIG – The Innovation Group con il coinvolgimento del Comune di Milano, che ospiteranno professionisti, aziende e istituzioni al MEET. In particolare, giovedì 2 ottobre si parlerà di Smart City con un focus su cittadinanza digitale, mobilità e utility. Venerdì 3 ottobre sarà, invece, dedicato all’evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata al lavoro e alla formazione, con un’attenzione particolare al ruolo emergente degli AI agents.

Oltre al MEET si affiancheranno diversi Knowledge Hub, tra questi: Le Village by Crédit Agricole ed EGEA, che proporrà dei talk durante le cinque giornate negli orari di apertura della libreria.

Ad arricchire il programma spicca anche il progetto curato da Eugenio Alberti Schatz, che quest’anno prende forma nel festival “Stupor Mundi”, organizzato da Terzo Paesaggio in collaborazione con MEET e TIG Events. Il festival, ospitato presso il Padiglione Chiaravalle, si interrogherà sul potere affascinante o disilluso della tecnologia nel plasmare o inibire il nostro immaginario.

L’Istituto di ricerca Cefriel, invece, proporrà un percorso dedicato all’AI e alla Cybersecurity, osservate attraverso la lente normativa e regolatoria (NIS, Data Act, ecc.). Particolare attenzione sarà rivolta al mondo industriale e manifatturiero, con un taglio rivolto allo sviluppo e al consolidamento delle competenze necessarie per affrontare le sfide digitali all’interno delle imprese.

MADE Competence Center darà una panoramica sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la valorizzazione dei dati estratti dal processo produttivo. In particolare, il focus sarà sulla trasformazione dei dati in informazione e sul ruolo culturale di MADE nel contesto dell’industria 4.0 e della fabbrica intelligente, anche attraverso l’utilizzo dei propri dimostratori tecnologici.

Tra i primi partner che hanno aderito all’edizione 2025 ci sono: Factanza, Lucy, Milano da vedere, Mimesi, MIT Business Technology Review, SEC Newgate. Academic Partner: ALMED (Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore) e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti.

“La Milano Digital Week si riconferma un’occasione preziosa per mettere in luce nuovi trend, intelligenze collettive e visioni strategiche da tutta Italia– afferma Pietro Cerretani, CEO di TIG Events – e non solo. Ogni edizione, infatti, è lo specchio della città, delle sue trasformazioni e delle sue sfide verso il futuro. La Milano Digital Week – conclude Cerretani – sarà un viaggio dentro le intelligenze che abitano la città: tra memoria e futuro, tra tecnologie e immaginazione, tra sapere condiviso e nuovi linguaggi digitali.”

“Con la Milano Digital Week vogliamo ribadire il nostro impegno – ha dichiarato Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano – nel promuovere una cittadinanza digitale piena, consapevole ed inclusiva. È fondamentale agire per colmare il divario di conoscenza digitale, garantendo a tutte e tutti l’accesso agli strumenti, alle competenze e alle opportunità dell’innovazione ed è importante farlo insieme. Solo così possiamo costruire una città davvero intelligente, dove l’incontro “umano e artificiale” sia messo a servizio del benessere collettivo e della partecipazione democratica.”

Link: https://www.milanodigitalweek.com/home