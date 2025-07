(mi-lorenteggio.com) Milano 17 luglio 2025 – “Chiediamo al Comune immediate verifiche per il Villaggio Olimpico e per il Pala Santa Lucia affinché sia garantito il rispetto della tempistica e non subiscano ritardi in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026”. Così in una nota il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli dopo le ultime indiscrezioni emerse dall’inchiesta sull’urbanistica che ha investito Milano.