PALAZZO MARINO. DICHIARAZIONE DEL SINDACO DI MILANO GIUSEPPE SALA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 luglio 2025 – “Ritengo necessario avere un quadro più completo dei rilievi che stanno emergendo in queste ore. Posso solo dire che l’Amministrazione non si riconosce nella lettura che viene riportata.

Da diversi mesi l’Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso di riorganizzazione e ha assunto nuovi provvedimenti; gli ultimi accadimenti dovranno essere compresi e valutati perché non venga vanificato il prezioso percorso intrapreso.

Nel contempo l’assessore Tancredi si sta confrontando con i suoi legali prima di assumere qualunque iniziativa”.

Lo dichiara il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

