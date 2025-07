 Rotary e Ordine di Malta uniti per i bambini di Betlemme

Una Cooperazione internazionale promossa dal Rotary Club Morimondo Abbazia e l’Ambasciata dell’Ordine di Malta a Monaco insieme ai Rotary Club du Monaco, San Marino e Betlemme.



È stato recentemente confermato l’accordo per un importante progetto umanitario a sostegno

dell’Holy Family Hospital di Betlemme.

Il progetto mira ad aumentare la capacità di assistere neonati prematuri e critici, mantenendo i posti

letto in terapia intensiva neonatale. Prevede la fornitura di 2 Open Incubator di ultima generazione, per

un valore complessivo di circa 45.000 euro, che saranno consegnati e messi in funzione con il nuovo

anno.

L’idea di questa iniziativa è nata a marzo 2025 e in pochissimo tempo ha visto l’approvazione della fase

istruttoria e del relativo finanziamento, un risultato straordinario in tempi record che lo rende ancora

più importante in un contesto geopolitico tanto complesso e fragile, dove a volte è estremamente

difficile garantire l’arrivo di aiuti umanitari. Ora si apre la fase operativa del progetto, che vedrà tutti i

partner coinvolti collaborare attivamente per completare la raccolta dei fondi, finalizzare gli ordini di

acquisto, organizzare la logistica di consegna e pianificare le attività di formazione per il personale

medico e le neomamme.

L’iniziativa nasce grazie all’impegno dell’Ambasciata dell’Ordine di Malta a Monaco, da anni attiva

nel promuovere progetti sanitari e umanitari nella regione mediorientale nell’ambito del programma

Make A Wish Donation. Grazie alla profonda conoscenza del contesto locale e al dialogo diretto con

le strutture sanitarie del territorio, l’Ambasciata ha individuato l’urgenza di rinnovare le attrezzature

neonatali dell’Holy Family Hospital, unico ospedale della regione in grado di offrire cure intensive ai

neonati prematuri.

Il Rotary Club Morimondo Abbazia (Distretto 2050), quale club proponente e coordinatore

internazionale del progetto ha promosso una rete internazionale per trasformare questa esigenza in un

progetto concreto. Hanno risposto con impegno: il Rotary Club Bethlehem (Distretto 2452), club

ospitante in loco e i Rotary Club du Monaco e Rotary Club san Marino in qualità di partner. È

particolarmente significativo vedere come due importanti “Piccoli Stati”, Monaco e San Marino,

abbiano scelto di collaborare attivamente insieme a questo progetto umanitario.

L’Holy Family Hospital è l’unica struttura nella regione di Betlemme in grado di offrire cure neonatali

intensive, con oltre 4.500 nascite ogni anno. La Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dell’ospedale si

prende cura in particolare dei neonati prematuri nati prima della 32ª settimana e con peso inferiore

ai 450 grammi, bambini estremamente fragili che necessitano di supporti tecnologici avanzati e

continui. In un contesto complesso come quello palestinese, trasferire questi piccoli pazienti in

strutture esterne – ad esempio a Gerusalemme – è spesso impossibile o estremamente complicato, a

causa dei checkpoint, delle autorizzazioni e dei lunghi tempi di attesa, incompatibili con l’urgenza delle

condizioni cliniche. Per questo motivo, dotare l’ospedale di attrezzature all’avanguardia è una priorità

assoluta.

«Questo progetto è la dimostrazione di ciò che possiamo realizzare insieme quando mettiamo al centro

i bisogni reali delle persone. È un’iniziativa fortemente voluta in un’area così complessa e delicata, ed è

anche il primo Global Grant nella storia del nostro club. Vogliamo ringraziare di cuore tutti i partner

internazionali, i Rotary Club che hanno risposto con grande determinazione e l’Ambasciata del Sovrano

Militare Ordine di Malta presso il Principato di Monaco, per l’impegno nel portare avanti progetti di

questa portata in una zona dove, a volte, sembra quasi impossibile garantire aiuti umanitari. Un grazie

sincero anche alla Rotary Foundation per l’opportunità offerta attraverso le Sovvenzioni Globali, che

permettono di realizzare progetti così importanti e concreti.»

Davide Carnevali, Responsabile del Progetto Internazionale

Martina Forti, Presidente RC Morimondo Abbazia

“La situazione in Cisgiordania rimane estremamente tesa e instabile. La vita quotidiana è segnata da

restrizioni sempre più severe, incursioni militari, violenze da parte dei coloni e una crisi economica in

peggioramento. Gli spostamenti sono fortemente limitati e molte comunità affrontano sgomberi e

insicurezza. La situazione umanitaria continua a deteriorarsi, con accesso limitato ai servizi, soprattutto

nelle aree vicine alle zone di conflitto. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, lo spirito di resilienza

rimane forte. La gentilezza dei partner internazionali non solo salverà vite, ma è anche un segno di

speranza e solidarietà in un momento molto buio”.

Maggie Hazou, Co Responsabile del Progetto in loco – RC Bethlehem