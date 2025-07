Urbanistica, Fratelli d’Italia: “In piazza per chiedere le dimissioni del sindaco Sala. La città ha bisogno di un sindaco che possa lavorare con trasparenza e credibilità”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 luglio 2025 – In seguito allo scandalo esploso ieri sull’urbanistica, oggi siamo tornati in piazza, davanti a Palazzo Marino, per chiedere con forza le dimissioni del sindaco Sala e della sua giunta.

L’inchiesta sta facendo emergere un sistema opaco, alimentato da relazioni pericolose, scambi di favore e dinamiche inaccettabili. Milano merita trasparenza, legalità e rispetto delle istituzioni.

Abbiamo fatto sentire la nostra voce anche in aula, senza farci intimidire. Chi governa la città non può far finta di nulla. Quando la fiducia dei cittadini viene tradita, l’unico gesto dignitoso è fare un passo indietro.

Siamo e restiamo garantisti, come sempre. Ma il punto politico è un altro: il sindaco, in queste condizioni, non è nelle condizioni di svolgere serenamente il suo ruolo. Non può rappresentare pienamente la città né affrontare con lucidità i dossier più delicati, come ad esempio quello su San Siro.

Milano ha bisogno di un sindaco nel pieno delle sue funzioni, libero da ombre e in grado di lavorare davvero per il bene dei cittadini. Per questo, riteniamo che l’unica strada possibile sia quella di restituire la parola agli elettori e tornare quanto prima al voto.

“Siamo in piazza e in aula per difendere Milano. Non possiamo permettere che la città venga governata nell’ombra o sotto condizionamento. Milano merita trasparenza, efficienza e un’amministrazione credibile. Il sindaco non è più nella condizione di rappresentare degnamente i cittadini: serve un cambio di passo, serve tornare alle urne”, dichiarano Simone Orlandi, coordinatore cittadino, e Debora Dell’Acqua, vice coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

