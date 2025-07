Ad Arcore arriva la terza casetta dell’acqua targata BrianzAcque

Inaugurato in via Cascina del Bruno un nuovo punto di erogazione self-service. Presente l’Amministrazione comunale e numerosi cittadini della frazione

(mi-lorenteggio.com) Arcore, 18 luglio 2025 – Un nuovo passo verso la sostenibilità e la valorizzazione dell’acqua pubblica: BrianzAcque ha inaugurato ieri pomeriggio la terza casetta dell’acqua nel Comune di Arcore. La nuova struttura, situata in via Cascina del Bruno (area giardinetti), offre ai cittadini un servizio pratico, ecologico ed economico per l’approvvigionamento di acqua potabile di alta qualità.

Il nuovo chiosco si affianca a quelli già attivi in via Edison (dal 2021) e tra via Cesare Battisti e via Carlo Bestetti (installato nel maggio scorso). Con questa nuova attivazione, salgono a 111 le casette dell’acqua distribuite su tutto il territorio della Provincia di Monza e Brianza.

Un’inaugurazione partecipata dalla comunità

La cerimonia del taglio del nastro si è svolta alla presenza del Presidente e Amministratore Delegato di BrianzAcque, Enrico Boerci, del Vicepresidente Gilberto Celletti e dell’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Maurizio Bono, dall’Assessore Luca Travascio e dal consigliere delegato alla Green Economy, Michele Maria Bertani. L’evento ha visto anche la partecipazione di numerosi cittadini della frazione, del comitato di quartiere presieduto da Albino Penati, a testimonianza dell’interesse e del coinvolgimento della comunità locale.

Un servizio gratuito e attivo 24 ore su 24

La nuova casetta è operativa tutti i giorni, 24 ore su 24, e consente il prelievo gratuito di acqua naturale e frizzante a chilometro zero. Per un consumo più sostenibile, da novembre scorso è stato introdotto un limite giornaliero di 12 litri per tessera. La tessera, valida in tutte le casette BrianzAcque, è acquistabile al costo di 3 euro nei totem digitali dei Comuni soci e ad Arcore presso il Municipio in Largo Vela.

“L’installazione di questa nuova casetta dell’acqua – ha sottolineato Enrico Boerci – rappresenta un impegno concreto per promuovere il consumo di acqua pubblica e ridurre l’impatto ambientale legato all’uso della plastica. Offriamo ai cittadini un’alternativa sostenibile e di qualità, in linea con i nostri obiettivi di tutela della risorsa idrica e contrasto agli sprechi”.

I numeri della sostenibilità

Nel 2024, la casetta di via Edison ha erogato oltre 450mila litri di acqua, evitando l’emissione di più di 45 tonnellate di CO₂ e generando un risparmio complessivo di circa 36mila euro sui costi legati allo smaltimento della plastica.

Per monitorare i consumi e consultare i dati aggiornati sulla qualità dell’acqua erogata da ogni casetta, è possibile visitare il sito ufficiale di BrianzAcque: www.brianzacque.it/it/case-dellacqua

Redazione