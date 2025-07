BENI CONFISCATI: BAREGGIO PRESA COME ESEMPIO IN LOMBARDIA

Il sindaco Colombo invitato a un evento sul tema: “Acquisiamo tutti i beni per offrire servizi alle fasce più deboli e ribadire che qui non ci deve essere posto per l’illegalità”



(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 18 luglio 2025 – Stamattina il sindaco Linda Colombo è stato invitato a portare l’esempio virtuoso di Bareggio

all’incontro in Regione Lombardia sul recupero dei beni confiscati alla mafia, organizzato

dall’assessore regionale Romano La Russa alla vigilia del 33esimo anniversario dell’uccisione di Paolo

Borsellino.

Alla presenza anche del presidente del Senato Ignazio La Russa, del presidente di Regione Lombardia

Attilio Fontana e del prefetto di Milano Claudio Sgaraglia il sindaco ha spiegato che attualmente a

Bareggio ci sono quattro beni già acquisiti e un quinto in fase di acquisizione.

Due sono già stati riconvertiti: “La Casa di Manu” in via 4 Novembre, dedicata a Emanuela Loi, è

diventata un alloggio protetto mamma-bambino, mentre “La Casa di Lea” in via Corbettina, dedicata

a Lea Garofalo, offre servizi di supporto a minori e famiglie in difficoltà.

“Abbiamo inoltre dato in gestione la villa di via Aosta, dove verrà aperta una comunità per minori,

ed è stato pubblicato il bando per assegnare un terreno in via Pedroli – ha dichiarato il sindaco

Colombo -. Stiamo infine completando l’iter per un capannone a San Martino. L’aspetto che ho

voluto sottolineare nel mio intervento, per il quale la nostra Amministrazione ha ricevuto

pubblicamente i complimenti da parte di tutti i relatori, è che fin dal primo mandato abbiamo fatto

la precisa scelta di acquisire al patrimonio comunale qualsiasi bene confiscato, a prescindere dalle

condizioni in cui si trova. Da un lato andiamo a offrire nuovi servizi alla popolazione, in particolare

alle fasce più deboli, dall’altro ribadiamo in maniera forte e chiara che nel nostro Comune non ci

deve essere spazio per l’illegalità e il malaffare”.

