CASE POPOLARI LOMBARDIA, ASSESSORE FRANCO: 15,4 MILIONI DI EURO PER RIQUALIFICARE 704 ALLOGGI DELLE ALER E DEI COMUNI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio 2025. Regione Lombardia mette in campo 15,4 milioni di euro per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria di 704 alloggi popolari (285 delle Aler e 419 dei Comuni).

Il provvedimento, voluto dall’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, ha ottenuto il via libera dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha validato la graduatoria regionale riguardante 37 enti beneficiari (5 Aler e 32 Comuni) situati nelle cosiddette aree ad ‘alta tensione abitativa’ (Ata), ovvero quelle dove è maggiore la difficoltà ad accedere al mercato privato degli affitti.

ASSESSORE FRANCO: INTERVENTI CONCRETI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ ABITATIVA – “Finanziamo opere – sottolinea l’assessore Franco – che migliorano sensibilmente la qualità abitativa e la funzionalità degli immobili, generando un impatto positivo per centinaia di famiglie lombarde. Si tratta di risorse concrete che andranno ad incidere su diversi ambiti: dalla manutenzione straordinaria al ripristino degli alloggi sfitti, dai lavori di efficientamento energetico agli interventi sulle parti comuni degli edifici”.

Nello specifico, dei 15,4 milioni di euro stanziati, 5 milioni saranno destinati alle Aler e 10,4 milioni ai Comuni. Gli enti beneficiari che hanno partecipato alla manifestazione di interesse, e la cui domanda è stata ritenuta ammissibile, riceveranno i finanziamenti a partire dal prossimo anno secondo la tempistica indicata dai fondi ministeriali.

SUPPORTO ALLE ALER E AI COMUNI – “L’iniziativa – prosegue l’assessore Franco – rientra a piano titolo nella Missione Lombardia, il piano regionale per il rilancio delle politiche abitative: attraverso un’importante attività politica e tecnica siamo riusciti a convogliare sul territorio fondi statali rilevanti, che consentono di intervenire su 704 abitazioni popolari dislocate nelle diverse aree della Lombardia, supportando sia le Aler sia i Comuni. La validazione ministeriale della graduatoria certifica il buon lavoro svolto”.

Di seguito la suddivisione provinciale dei finanziamenti in base alle domande pervenute e approvate.

BERGAMO – 500.000 euro per complessivi 66 alloggi Aler a Treviglio (via Dei Mulini 14 – 16 – 20 – via Jenner 11/B – via Fattori 5 – 7 – via Del Bosco 27/C).

BRESCIA – 1.385.580 euro per complessivi 75 alloggi di cui San Zeno Naviglio, 14 alloggi comunali (via Cavour, 1) 498.980 euro; Gardone Val Trompia, 61 alloggi comunali (via Convento, 60 – via San Rocco, 7) 886.600 euro.

COMO – 500.000 euro per complessivi 15 alloggi Aler a Cantù (via Petrarca, 1 – 13).

CREMONA – 500.000 euro per complessivi 14 alloggi comunali a Crema (Via Galli, 2).

LECCO – 860.465 euro per complessivi 33 alloggi di cui Lecco, 22 alloggi Aler (Via Aldo Moro 6, 8 – Via Movedo 39 – Via Buozzi 6, 8, 10) 477.224 euro; Malgrate, 11 alloggi comunali (Via Reina, 9) 383.241 euro.

LODI – 1.751.058 euro per complessivi 67 alloggi di cui 12 alloggi Aler a Sant’Angelo Lodigiano (Via Cordai, 13) 498.960 euro; 30 alloggi comunali a Lodi (Via della Costa 7a) 484.735 euro; 18 alloggi comunali a Sant’Angelo Lodigiano (P.za Mons. De Martino 7) 500.000 euro; 7 alloggi a Lodi (Via Michelangelo 2B, Via Bramante 1F, via Kennedy 2A, Via Kennedy 2B, via Kennedy 2C, via XX Settembre 44) 267.362 euro.

MANTOVA – 1.972.321 per complessivi 101 alloggi di cui 20 alloggi comunali a Mantova (Via Volta 13-15) 491.071 euro; 24 alloggi Aler a Mantova (Via Bolivia 22-28) 500.000 euro; 46 alloggi Aler a Mantova (Via Alto Adige, 1-5 / Via Valle d’Aosta, 4-10) 500.000 euro; 11 alloggi comunali a Mantova (Viale Veneto 1A, 11A, Piazza S. Isidoro 4, Strada Castelletto 4, Viale Nenci 5,Piazza San Leonardo 1, Via F.lli Cairoli 13, Via Volta 9, 11) 481.250 euro.

MILANO – 4.302.732 euro per complessivi 185 alloggi di cui 28 alloggi Aler a Cusano Milanino (Via Stelvio, 41) 1.000.000 euro; 39 alloggi comunali a Pieve Emanuele (Via Gemelli 5, Via Roma 14, Via Paganini 3, Via San Francesco 21) 606.387 euro; 9 alloggi comunali a Trezzo sull’Adda (Via Santa Marta 36) 427.165 euro; 13 alloggi comunali a Gorgonzola (Via Filzi 2) 499.999 euro; 24 alloggi comunali a Lainate (Via Franzoso 12) 499.779 euro; 14 alloggi comunali a Senago (Via Repubblica 2) 469.400 euro; 10 alloggi comunali a Melegnano (Via per Carpiano 19) 500.000 euro; 6 alloggi comunali a Novate M.se (P.za della pace 9, 12 – Via Garibaldi 22) 300.000 euro.

MONZA BRIANZA – 1.795.116 euro per complessivi 82 alloggi di cui 27 alloggi comunali a Desio (Via Cattaneo, 17 – Via Kolbe, 2 – Via Kolbe, 7 – Via Volta, 37a – Via Solaro, 5b) 882.158 euro; 34 alloggi comunali a Lissone (Via Aliprandi 9) 412.957 euro; 21 alloggi comunali a Seregno (via Einstein, 37-39) 500.000 euro.

PAVIA – 1.379.015 euro per complessivi 54 alloggi di cui 32 alloggi Aler a Voghera (Via Furini 4) 499.015 euro; 22 alloggi comunali a Voghera (Via Cavallotti 3 – Corso XXVII Marzo 133, Via Plana 20, Via Gallini 13) 880.000 euro.

VARESE – 471.971 euro per complessivi 12 alloggi Aler a Saronno (Via Toti 27).

Redazione