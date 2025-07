Cesano Boscone (MI) – Sicurezza stradale e decoro: pattugliamenti serali sul territorio (FOTO)

Fino a settembre, la polizia locale controllerà il territorio nelle ore serali programmando operazioni mirate anche in collaborazione con i carabinieri. «Riteniamo fondamentale accrescere la percezione di sicurezza» evidenziano il sindaco Marco Pozza e l’assessora Maria Pulice

((mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 18 luglio 2025 –Sono i lampeggianti della polizia locale durante le ore serali, i posti di blocco lungo le principali vie della città e le verifiche in alcuni esercizi commerciali ad aver accresciuto, nelle ultime settimane, il senso di sicurezza tra i cesanesi. Nei primi otto servizi, le pattuglie hanno controllato 136 punti sensibili, tra pubblici servizi, parchi e piazze. Sono state elevate 29 infrazioni per divieto di sosta e 12 verbali per violazione alle norme di comportamento previste dal codice della strada. Controllati complessivamente 45 conducenti di veicoli ed effettuati 3 controlli con etilometro.

Su iniziativa dell’amministrazione comunale, è infatti stato confermato per il 2025 il servizio straordinario serale e nei fine settimana per la sicurezza stradale e il decoro del territorio. Un intervento che, nel corso degli anni, ha anche permesso di eliminare il fenomeno delle rapine alle farmacie, bersaglio preferito in molte parti d’Italia.

«Alcuni giorni fa – spiega il sindaco Marco Pozza – ho incontrato con l’assessora Maria Pulice il comandante della Compagnia carabinieri per un confronto sulle azioni serali e notturne che avremmo potuto portare avanti prevalentemente su due fronti: quello della sicurezza urbana, la cui competenza è proprio dell’Arma, e quello della sicurezza stradale e del decoro per i quali abbiamo attivato un servizio straordinario della polizia locale. L’obiettivo è un presidio costante del territorio per scoraggiare tutti coloro che intendono delinquere o anche solo danneggiare il patrimonio pubblico».

Grazie al sistema di telecamere presente su tutto il territorio, la polizia locale ha recentemente

individuato e sanzionato altri due giovani che avevano utilizzato dei fumogeni per poi gettarli nella

fontana del parco Pertini. Poco prima erano in un gruppo di adolescenti e giovani per partecipare al

raduno di un giovane cantante, al quartiere Giardino.

«Con il comandante Armando Clemente – spiega l’assessora Maria Pulice – abbiamo concordato di

concentrare l’attenzione delle pattuglie sulla sicurezza lungo le strade ad alta percorrenza che

attraversano il nostro territorio. Abbiamo sperimentato il nuovo etilometro, tecnologicamente avanzato

e quindi particolarmente efficace». La polizia locale, durante i pattugliamenti, verifica l’uso dei sistemi

di sicurezza, la regolarità delle revisioni e delle assicurazioni dei veicoli e che gli automobilisti non

utilizzino i cellulari mentre si guida.

Per quanto riguarda il decoro della città, la pl, in collaborazione con i carabinieri, sta effettuando servizi

mirati nelle zone di maggiore aggregazione per prevenire l’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, il

degrado urbano e per garantire il diritto alla quiete e al riposo dei residenti, così come previsto dai

regolamenti comunali. Vengono monitorati in modo particolare parchi e aree pubbliche e garantita la

presenza alle principali manifestazioni serali e notturne organizzate o patrocinate dall’Amministrazione

comunale.

«Abbiamo deciso anche di pianificare dei controlli di alcuni pubblici esercizi – sottolinea l’assessora Pulice – per prevenire le attività non autorizzate che possano disturbare la quiete pubblica».

Redazione