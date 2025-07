Cesano Boscone. Violento scontro tra due auto all’incrocio tra via Milano e via Roma, un ferito

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 18 luglio 2025 – Intorno alle ore 16.00, all’incrocio tra la via Roma e la via Milano, è avvenuto violento incidente tra una Opel e un’Alfa Romeo. A entrambe le auto si sono aperti gli airbag. Sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde Baggio, che ha soccorso un ferito di 32 anni, che ha riportato nel forte impatto, fortunatamente lievi contusioni. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice verde. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, che ha proceduto nel fare tutti i rilievi.

V. A.