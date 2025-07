Cologno Monzese: scoperto un laboratorio per la preparazione della droga, arrestato 49enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio 2025 – La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, ha arrestato un cittadino albanese di 49 anni a cui viene imputata la detenzione di oltre 6 kg di sostanza stupefacente (cocaina ed eroina) sequestrata nel corso della stessa operazione.

L’attività, svolta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura meneghina, scaturisce dall’approfondimento di una segnalazione anonima di movimenti sospetti nei pressi di uno stabile di Cologno Monzese (MI), secondo la quale un uomo era solito recarsi periodicamente in un appartamento, per poi allontanarsi con dei sacchetti.

Nel pomeriggio di martedì scorso, all’esito di alcuni servizi di osservazione, i poliziotti hanno controllato il 49enne trovandolo in possesso di 30 grammi di cocaina ed altra sostanza solitamente utilizzata per il taglio di sostanze stupefacenti. Inoltre, lo stesso era in possesso delle chiavi di un appartamento in cui è stata estesa la perquisizione e, all’interno di essa, gli agenti hanno scoperto l’esistenza di un vero e proprio laboratorio per la preparazione della sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati oltre 4 Kg di cocaina, 2 Kg di eroina, 20 Kg di sostanza da taglio, detersivi e bilancini di precisione. La sostanza è stata rinvenuta suddivisa in buste e panetti già confezionati e pressati con gli attrezzi e strumenti completi di stampi da imprimere sulle confezioni presenti nell’appartamento. L’ulteriore attività di controllo presso il domicilio dell’arrestato, che abita nel quartiere Lorenteggio di Milano, ha permesso, infine, ai poliziotti di sequestrare oltre 50mila euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’indagine è attualmente nella fase preliminare e la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo in casa di condanna definitiva.

Redazione