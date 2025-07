COMPAGNIA DELLE OPERE: PIERGIORGIO ORSI CONFERMATO PRESIDENTE DI CDO MILANO

ORSI: “Un criterio ideale, un’amicizia operativa, questo è il luogo di Cdo Milano, uno spazio dove poter condividere il proprio intraprendere lavorativo sia come ideale che come fattore oggettivo”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio 2025 – Il Consiglio Direttivo di Cdo Milano ha confermato Piergiorgio Orsi come Presidente dell’Associazione per il triennio 2025–2028. Nella riunione tenutasi ieri, 17 luglio, è stata ufficializzata la nomina.

Orsi guiderà l’associazione con il sostegno dei Vicepresidenti anche essi nominati durante l’adunanza; Davide Minelli, delega al non profit, Luca Marzola, delega ai laboratori d’impresa e Jacopo Chelazzi, delega al profit.

“Ringrazio di cuore tutta la Compagnia delle Opere di Milano per la rinnovata fiducia e ringrazio molto anche i tre nuovi vicepresidenti Luca Marzola Davide Minelli e Jacopo Chelazzi per la disponibilità alla condivisione di questa responsabilità” – commenta Piergiorgio Orsi.

“Un criterio ideale, un’amicizia operativa, questo è il luogo di Cdo Milano, uno spazio dove poter condividere il proprio intraprendere lavorativo sia come ideale che come fattore oggettivo, attraverso una proposta multiforme: dai laboratori di impresa, ai servizi e prodotti, alla formazione propria e dei propri collaboratori.

Tutto questo come tentativo di risposta ai bisogni che emergono dai soci e dalla vita associativa e dalle provocazioni della realtà economica lavorativa attuale. “Lo scopo del lavoro non è il lavoro stesso ma l’uomo”, ecco perché la persona è sempre al centro di ogni proposta associativa. Questo tentativo risulta più autentico dal confronto e la contaminazione con le oltre 200 opere non profit associate. Desidero per la Cdo una crescita sempre maggiore sia in termini di soci che a livello di proposte” – conclude Piergiorgio Orsi.

Imprenditore attivo da anni nel settore dell’edilizia, Piergiorgio Orsi dal 2024 è alla guida di Compagnia delle Opere di Milano che rappresenta la sede territoriale Cdo più significativa in termini di numerosità di associati.

