CONFCOMMERCIO ABBIATEGRASSO: TRIS DI NUOVI LOCALI STORICI NELL’ABBIATENSE

Bar Trattoria dell’Abbazia di Morimondo

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 18 luglio 2025. Notizia di ieri: anche quest’anno, grazie al lavoro di Confcommercio Abbiategrasso, tre note attività hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento di Regione Lombardia come LOCALE STORICO (nonché storica attività): BAR MARTA (Abbiategrasso), BAR TRATTORIA DELL’ABBAZIA (Morimondo) e ANTICA TRATTORIA DELL’ISOLA (Motta Visconti).



Non solo attività commerciali, ma anche presidi sociali, luoghi che contribuiscono a mantenere sicure, attrattive e partecipate le nostre comunità, fra storia, passione e lavoro. E con uno strettissimo legame d’amore al territorio in cui operano da decenni, comprovato anche dai numerosi commenti sui social di cittadini che esplicitano racconti emozionanti e stralci di umanità, intrecciati con questi esercizi di vicinato.



Per presentare le nuove candidature (minimo 40 anni di attività) occorre rivolgersi alla Segreteria di Confcommercio Abbiategrasso: 02-94967383 m.abbiategrasso@unione.milano.it



I nostri più sinceri complimenti agli operosi titolari e agli staff!

Bar Marta di Abbiategrasso

Trattoria dell’Isola di Motta Visconti

Redazione