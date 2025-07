GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, VENERDÌ 18 LUGLIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio 2025. Questi gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma oggi, venerdì 18 luglio.

PALAZZO LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE LA RUSSA A CONVEGNO ‘RICORDANDO FALCONE E BORSELLINO – L’IMPORTANZA DELLA CONFISCA DEI BENI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZAT.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, intervengono a Palazzo Lombardia al convegno ‘Ricordando Falcone e Borsellino – l’importanza della confisca dei beni alla criminalità organizzata’. A questo link la locandina con il programma e i partecipanti.

– ore 10.30, Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 39° piano.

MILANO, ASSESSORE FERMI A INAUGURAZIONE REAPARTO OPERATIVO LAGHI DELLA GUARDIA COSTIERA

L’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, partecipa all’inaugurazione del Reparto Operativo Laghi della Guardia Costiera. Presente anche il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone.

– ore 10.30, Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche, (piazzale Morandi, 1- Milano)

DARFO BOARIO TERME (BS) ASSESSORE TIRONI E SOTTOSEGRETARIO CATTANEO A PRESENTAZIONE DELLA NAVETTA A GUIDA AUTONOMA PER PERSONE CON FRAGILITÀ

L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo partecipano alla presentazione della navetta a guida autonoma per persone con fragilità, il servizio ‘Robo-caring’. Il mezzo effettua un percorso predefinito per accompagnare le persone anziane e quelle più vulnerabili e fragili a fare la spesa, in farmacia o ad usufruire dei principali servizi della città.

– ore 10.30, Parco delle Terme (piazzale delle Terme, 3 – Darfo Boario Terme/BS).

