L’ACQUAPARK DI CANNOBIO RESTA APERTO PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO CON OLTRE 1000 MQ DI GIOCHI, SCIVOLONE, SALTERELLO E UNA NUOVA AREA CON TAPPETI ELASTICI FUORI DALL’ACQUA

L’Acquapark di Cannobio rimane aperto tutti i giorni (ore 11) per tutto il mese di agosto, fino a domenica 7 settembre 2025, con lo scivolone alto 12 metri, il salterello e una nuova area con tappeti elastici fuori dall’acqua pensata anche per il divertimento degli adulti.

Cannobio (VCO, 18 luglio 2025 ) – Anche per tutto il mese di agosto 2025, l’Acqualand di Cannobio continua ad animare le giornate estive di bambini, ragazzi e famiglie nella caratteristica cittadina piemontese sulle rive del Lago Maggiore, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Tra le attrazioni ci sono il salterello e lo scivolone alto dodici metri, inseriti dallo scorso anno in una struttura più ampia, compatta e funzionale, così da migliorare la visuale e facilitare gli spostamenti tra un’area e l’altra. A queste attrazioni storiche si aggiunge una novità pensata per arricchire l’esperienza di tutti: un’area con tappeti elastici fuori dall’acqua, adatti sia ai più piccoli che al divertimento degli adulti, per sperimentare salti e acrobazie in tutta sicurezza.

«L’Acqualand cresce ancora – spiegano Michele Uga e Riccardo Claudi, proprietari della struttura –. Quest’anno abbiamo introdotto una nuova zona con tappeti elastici fuori dall’acqua, pensata per far divertire sia i bambini che gli adulti. L’obiettivo è offrire un’esperienza sempre più ricca e accessibile a tutti, in un contesto sicuro e ben organizzato, dove poter vivere l’estate tra movimento, risate e condivisione. Siamo felici di poter restare aperti anche durante tutto il mese di agosto, per continuare a regalare giornate di svago sulle rive del Lago Maggiore».

Cannobio ha riaperto le porte all’Acqualand da sabato 7 giugno, con le sue attrazioni più amate: lo scivolone alto dodici metri, il salterello e, da quest’anno, una nuova area con tappeti elastici fuori dall’acqua. Il complesso si sviluppa come un grande percorso a ostacoli tra le acque e in riva al lago, pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti. L’Acqualand resterà aperto ogni giorno fino a domenica 7 settembre 2025, con orario continuato nei festivi e nei weekend.

ORARI E PREZZI

L’Acqualand di Cannobio è aperto da sabato 7 giugno ai primi di settembre, nei giorni feriali dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18.30, e nei festivi con orario continuato dalle 11 alle 18.30.

Il braccialetto giornaliero per accedere alla struttura costa 28€ e comprende: due turni da 5 minuti sul salto del trampolino, giri illimitati sullo scivolone, accesso illimitato all’acquapark fino a chiusura e due turni da 9 minuti sul tappeto elastico. Per i residenti di Cannobio (dietro esibizione di un documento d’identità valido) il costo è ridotto a 20€.

È possibile accedere anche singolarmente alle diverse aree della struttura con i seguenti prezzi:

Acquapark: 10€ per un’ora, a cui vanno successivamente aggiunti 2€ ogni 10 minuti

Scivolone: 1 scivolata 2€, 8 scivolate 10€, 20 scivolate 20€, 34 scivolate 30€

Salto del trampolino: 1 turno da 5 minuti 6€

Tappeti elastici: 9 minuti 6€, 20 minuti 10€

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a acqualandcannobio@gmail.com