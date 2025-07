Lucilla torna a Leolandia: anteprima del nuovo singolo e una giornata evento tra musica, emozioni e magia

(mi-lorenteggio.com) Capriate San Gervasio, 18 luglio 2025 – Una delle protagoniste più amate dai bambini torna a incantare il pubblico di Leolandia: domenica 27 luglio, l’energia travolgente di Lucilla, l’iconica Fatina del Sole che ha conquistato il cuore dei più piccoli con le sue canzoni, i suoi balli e i suoi video da milioni di visualizzazioni, sarà il fulcro di una giornata speciale all’insegna dell’intrattenimento per tutta la famiglia.

Volto solare ed energia contagiosa, Lucilla porterà sul palco tutta la magia del suo mondo fatto di musica, colori e fantasia: davanti al suo affezionato pubblico, presenterà in anteprima esclusiva il nuovo singolo estivo “La Filastrocca del Mare”, un brano che promette di diventare la colonna sonora dell’estate per tantissimi piccoli fan.

Il pomeriggio si aprirà con un’esibizione dal vivo presso il Palco Minitalia, dove Lucilla coinvolgerà i visitatori in un mini-live all’insegna del divertimento, tra coreografie, baby dance e momenti interattivi. Ma le sorprese non finiscono qui: nella suggestiva cornice della LeoArena andrà in scena uno show completo, un’occasione imperdibile per cantare e ballare insieme le sue canzoni più amate, in un clima festoso ed emozionante.

A rendere l’evento ancora più speciale sarà la possibilità, riservata ai piccoli ospiti, di incontrare Lucilla dal vivo e scattare una foto ricordo, per portare a casa un frammento di magia e custodirlo tra i ricordi più belli dell’estate.

