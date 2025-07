LULULEMON AMPLIA LA SUA PRESENZA INTERNAZIONALE CON L’APERTURA DEL PRIMO STORE IN ITALIA

Il brand canadese di abbigliamento sportivo e lifestyle entra nel mercato italiano con un flagship store su due piani nella principale via dello shopping di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio 2025 – lululemon (NASDAQ:LULU), l’azienda canadese specializzata in abbigliamento sportivo e lifestyle, continua a espandere la propria presenza internazionale con l’apertura del primo punto vendita in Italia, prevista per il 19 luglio 2025, in centro a Milano. Situato in Corso Vittorio Emanuele II 24/28 a Milano, il nuovo store porterà in Italia l’abbigliamento tecnico e gli accessori innovativi di lululemon, portando avanti la vision del brand di promuovere il potenziale di ciascuno e sostenere il benessere per tutti.

Con una superficie di circa 530 metri quadrati distribuiti su due piani, lo store di Milano offrirà un ambiente progettato con cura, con spazi distinti dedicati alle diverse innovazioni tecniche firmate lululemon. I due piani ospiteranno la collezione femminile e quella maschile. Tutti i prodotti sono sviluppati e creati per coniugare alte prestazioni e stile per ogni attività: yoga, corsa, training, tennis e golf.

Rendendo omaggio alla ricca tradizione del design italiano, il negozio presenterà un concept architettonico di ispirazione locale, che fonde l’artigianato tradizionale con materiali contemporanei. Un elemento distintivo del nuovo store sarà la facciata scultorea lululemon Glide – un’espressione visiva sorprendente di movimento e forma. L’installazione personalizzata, stampata in 3D, si ispira al motivo iconico della “Define Jacket” di lululemon: una geometria fluida che si espanderà lungo la facciata, emulando le proprietà del tessuto attraverso le linee architettoniche.

In linea con la visione omnicanale dell’azienda, lo store milanese offrirà un’esperienza integrata. I clienti potranno accedere facilmente all’intera gamma del brand grazie alla soluzione Endless Aisle BBR (Back Back Room), pensata per garantire la disponibilità dei prodotti anche oltre quanto presente fisicamente nel punto vendita.

I visitatori internazionali potranno beneficiare del servizio Tax-Free Shopping tramite il servizio Global Blue, migliorando ulteriormente l’esperienza dei clienti in una delle destinazioni turistiche più visitate d’Europa.

Crescita strategica nell’area EMEA

L’apertura dello store di Milano segna un passo significativo nell’espansione internazionale di lululemon. Il brand è già presente in mercati chiave come Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Svizzera. L’ingresso in Italia rientra nel più ampio piano di crescita “Power of Three x2″ di lululemon, che mira a quadruplicare i ricavi internazionali rispetto ai livelli del 2021 entro la fine del 2026.

Attenzione alla comunità locale

lululemon fonda la propria identità sull’innovazione di prodotto, l’attenzione all’esperienza dei clienti e l’impegno nella costruzione di connessioni autentiche. A Milano, il marchio coinvolgerà la comunità locale attraverso una serie di attività previste durante tutto l’anno, tra cui collaborazioni con studi o palestre di varie discipline, club di runner e un nuovo programma di Ambassador. Si tratta di iniziative che riflettono l’approccio olistico di lululemon al benessere, volto a supportare la salute fisica, mentale e sociale delle comunità in cui opera.

Redazione