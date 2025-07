Messaggio del Presidente Mattarella nel centesimo anniversario della nascita di Ernesto Illy

(mi-lorenteggio.com) Roma, 18 luglio 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato alla Fondazione Ernesto Illy il seguente messaggio:

« La personalità di Ernesto Illy, la sua testimonianza di uomo e capitano d’industria e i valori che ne hanno ispirato le scelte sollecitano la memoria e l’approfondimento.

Nel centesimo anniversario della nascita, è particolarmente meritoria l’iniziativa della Fondazione in questa direzione.

Etica e innovazione sono state polarità nella sua azione civile. Come in ogni altro campo della vita sociale, la dimensione etica è destinata a giocare un ruolo importante nell’attività economica. Il mondo degli affari non è scollegato da una responsabilità verso la comunità e verso il suo futuro. L’innovazione, la ricerca, la formazione, sono state gli altri elementi caratterizzanti che contribuirono alla sua nomina a Cavaliere del Lavoro.

La sua lezione si è nutrita di una acuta sensibilità verso i temi dello sviluppo legati alla sostenibilità ambientale e all’equità sociale, particolarmente significativi nelle terre del caffè.

Agli organizzatori dell’evento e a quanti vi partecipano, rivolgo l’augurio più cordiale. »

