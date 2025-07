Nasce “La Voce di Iris”, associazione fondata da Fabrizia De Andrè per aiutare donne e bambini in difficoltà

Tra i primi progetti beneficiari, il CADOM – Centro Aiuto Donne Maltrattate di Monza – e la rete di aiuti umanitari Supermarket23, attiva a L’Avana. Un CD per raccogliere fondi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio 2025. È nata La Voce di Iris, associazione non-profit fondata da Fabrizia De Andrè – modella e artista, nonché nipote del grande Faber – con l’obiettivo di legare musica e solidarietà per offrire sostegno concreto a donne e bambini che vivono situazioni di disagio, in Italia e all’estero. Un nome, quello scelto per l’associazione, che richiama il bellissimo fiore, simbolo di fiducia e speranza.

Trai i primi progetti che sosterrà La Voce di Iris, due realtà distanti ma unite da un bisogno urgente di cura e protezione. Si tratta del CADOM – Centro Aiuto Donne Maltrattate di Monza, realtà che da oltre trent’anni offre ascolto, assistenza legale, sostegno psicologico e percorsi verso l’autonomia alle donne vittime di violenza, e Supermarket23, rete attiva nella distribuzione di aiuti umanitari a Cuba, nella zona di L’Avana, dove una grave crisi economica costringe in estrema povertà tantissime famiglie con bambini.

Per accompagnare il lancio dell’associazione e sostenere questi progetti, Fabrizia ha pubblicato il suo primo CD, in cui reinterpreta due brani della cantautrice spagnola Bebe, Malo ed Es Por Ti. Canzoni intense, che parlano di fragilità, rabbia e passione. Le prime copie sono state distribuite negli scorsi giorni durante l’evento inaugurale de La Voce di Iris, al GetFit Village di Milano. Il CD è ora disponibile anche online, sul sito lavocediiris-onlus.com : chi effettua una donazione libera può riceverlo in regalo, come segno di gratitudine.

“Per molti anni offrire aiuto è stato anche un modo per non doverlo chiedere. Con la nascita di mio figlio questo impulso ha preso una forma nuova, più profonda. È da lì che nasce La Voce di Iris. Ho inciso queste due canzoni che raccontano la fragilità e il bisogno di essere ascoltati. Non per brillare, ma per dare luce a situazioni che troppo spesso preferiamo non vedere. Ho un grande esempio in mio nonno Fabrizio, che con la sua musica e poesia ha sempre dato voce a chi non l’aveva” afferma Fabrizia De Andrè.

Attualmente, l’artista è al lavoro su un brano inedito, che farà parte delle prossime iniziative legate all’associazione. La musica accompagnerà La Voce di Iris lungo tutto il suo percorso, come mezzo di coinvolgimento e attivazione, sempre a sostegno di donne e bambini in difficoltà.

