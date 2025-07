OPERAZIONE ANTIDROGA A GALLARATE: UNA DENUNCIA E SEQUESTRI A CANEGRATE

(mi-lorenteggio.com) Gallarate, 18 luglio 2025 – Nel pomeriggio di martedì 15 luglio, la Polizia di Stato di Gallarate ha condotto un’operazione antidroga che si è conclusa nel comune di Canegrate (MI) con la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti a carico di un cittadino tunisino.

Gli agenti dell’Area Investigativa del Commissariato di Gallarate, dopo aver acquisito informazioni circa una probabile attività di spaccio attuata, tra gli altri, anche nel comune di Canegrate, vi si recavano per uno specifico servizio di osservazione.

A ridosso del parco giochi attiguo a via Piave e via Marconi, gli operatori di Polizia notavano un soggetto con atteggiamento sospetto. Dopo poco, infatti, l’uomo veniva avvicinato da un terzo con il quale effettuava uno scambio di sostanza stupefacente e denaro.

L’intervento immediato degli agenti metteva in fuga sia lo spacciatore, che si liberava di 24 dosi di cocaina e di una piccola somma di denaro, gettandoli a terra, sia il cliente. La reazione degli agenti permetteva di bloccare lo spacciatore, di identificare il cliente e di recuperare la sostanza stupefacente ed il provento dello spaccio.

In seguito, venivano sequestrate 24 dosi di cocaina e 230 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio, e un cellulare utilizzato per organizzare l’attività.

Redazione