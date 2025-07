PNRR BrianzAcque. Camparada, avviata la sostituzione dei contatori con gli “smart meter” dell’acqua potabile

(mi-lorenteggio.com) CAMPARADA (MB), 18 Luglio 2025 – Camparada si prepara a compiere un passo avanti verso la digitalizzazione del servizio idrico. A partire dallo scorso giovedì 10 luglio, BrianzAcque ha dato il via alla sostituzione dei vecchi contatori con misuratori intelligenti di ultima generazione, all’interno di un progetto di ammodernamento tecnologico che, nel comune brianzolo, coinvolgerà circa 650 utenze.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso dell’utility pubblica per svecchiare il parco contatori, distrettualizzare la rete e digitalizzare il servizio, in linea con gli obiettivi di efficienza, sostenibilità e innovazione.

I nuovi smart meter consentiranno un monitoraggio costante e preciso dei consumi idrici, permettendo di individuare tempestivamente eventuali perdite o sprechi. Grazie alla lettura da remoto in tempo reale, ogni utenza potrà beneficiare di una gestione più trasparente, efficiente e sostenibile dell’acqua pubblica.

L’intervento è finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), grazie ai fondi del programma Next Generation EU: un contributo complessivo da 50 milioni di euro assegnato all’ATO di Monza e Brianza dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e attuato operativamente da BrianzAcque.

Attenzione alle truffe. BrianzAcque informa che la sostituzione dei contatori è gratuita e non comporta alcun obbligo di mostrare bollette o altra documentazione agli operatori. Le attività vengono effettuate da ditte incaricate e sono comunicate con 48 ore di preavviso tramite appositi volantini affissi nelle zone interessate.

In caso di dubbi o sospetti, i cittadini sono invitati a contattare il Call Center 800.005.191, per verificare l’effettiva presenza del personale in servizio in un determinato luogo e orario.

Redazione