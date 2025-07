RATING DI LEGALITÀ AGCM: MASSIMO PUNTEGGIO PER A2A ENERGIA E A2A AMBIENTE

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riconosce tre stelle alle due società del

Gruppo per l’impegno a favore di legalità, trasparenza e responsabilità sociale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 luglio 2025 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attribuito ad A2A Energia e A2A Ambiente il massimo punteggio nel Rating di Legalità riconoscendo il loro

impegno a favore di legalità, trasparenza e responsabilità sociale.

A2A Energia è la società commerciale del Gruppo, attiva su tutto il territorio nazionale nella

vendita di energia elettrica, gas, prodotti e servizi per l’efficienza energetica e la mobilità elettrica

a tutti i segmenti di clienti (domestici e partite IVA, small business e PMI, condomini e PA, grandi

aziende del terziario e dell’industria), mentre A2A Ambiente opera nel settore dell’economia

circolare, con servizi di gestione integrata del ciclo dei rifiuti che vanno dall’igiene urbana fino al

recupero di materia ed energia.

Anche Amsa e Aprica, le due realtà del Gruppo che gestiscono servizi di raccolta rifiuti e igiene

urbana hanno ricevuto l’attestazione del rating di legalità dell’AGCM. Aprica è attiva in circa

240 Comuni in Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta –tra cui Brescia, Bergamo, Como, Cremona,

Lodi-, mentre Amsa opera a Milano e in diversi Comuni della provincia milanese e varesina.

Il Rating di legalità attesta il pieno rispetto da parte di un’azienda di principi quali correttezza

e trasparenza nella gestione del business. Introdotto nel 2012, l’Autorità lo attribuisce alle

società o agli enti che si dimostrano virtuosi in termini di compliance con le normative vigenti. Al

termine del formale processo di analisi, l’AGCM valuta il loro grado di attenzione alla legalità in

‘stelle’ fino a un massimo di 3.

La certificazione consente ai destinatari di beneficiare di meccanismi di premialità, tra i quali

punteggi aggiuntivi e posizioni preferenziali nelle graduatorie relative alla partecipazione alle

gare indette dalla PA.

Per il Gruppo si tratta di un ulteriore riconoscimento del suo impegno a garantire a tutti gli

stakeholder di riferimento elevati standard di servizio operando con particolare attenzione alla

responsabilità sociale.

Redazione