Rozzano. Controllo straordinario del territorio, operazione congiunta delle forze dell’ordine e della polizia locale

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 18 luglio 2025 – Proseguono le attività per rafforzare la presenza sul territorio, prevenire fenomeni di microcriminalità e garantire la sicurezza dei cittadini. Ieri sera si è svolto un altro importante intervento straordinario di controllo del territorio che ha interessato diverse zone della nostra città.

L’operazione ha visto impegnati i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e la Polizia Locale in un’azione congiunta, coordinata grazie alla preziosa collaborazione con la Prefettura e la Questura di Milano.

“Ringrazio sentitamente il Prefetto e tutte le Istituzioni coinvolte per il grande lavoro svolto con professionalità e spirito di servizio – dichiara il sindaco Mattia Ferretti – La sicurezza è una priorità per la nostra Amministrazione e continueremo a collaborare attivamente con tutte le realtà competenti per assicurare legalità, tranquillità e tutela del bene comune in ogni quartiere della città.”

