Capelli (PD Milano) – PD unito e compatto, sostegno a Sindaco e nuove politiche per la città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 luglio 2025 – In questi giorni i confronti interni al Pd Milano metropolitana sono continui e positivi. Segreterie, incontri con Giunta e consiglieri comunali e oggi anche una riunione con Parlamentari e Consiglieri regionali. Il Pd è compatto e unito: vogliamo continuare al fianco del Sindaco, sapendo che dal 2011 moltissime cose importanti sono state fatta per la città, ma che oggi in un contesto sociale mutato è necessario investire su nuove politiche per la città che mettano al centro la questione sociale, ambientale, delle opportunità e dell’uguaglianza.

In questi giorni continueranno i confronti con le forze della maggioranza e del centrosinistra, con grande attenzione sull’ascolto delle forze vive della città.”

Così Alessandro Capelli, segretario Pd Milano metropolitana.

Redazione