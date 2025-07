Da lunedì due ambulatori temporanei a Basiglio

La sindaca Lidia Reale si è confrontata con il direttore del Distretto Visconteo Samuel Dal Gesso e insieme hanno individuato una soluzione per garantire una risposta a quei pazienti rimasti senza medico di famiglia. Altre novità sono previste già da settembre

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 19 luglio 2025 – I temi della salute in generale e della sanità in particolare sono in cima all’agenda dell’amministrazione comunale di Basiglio. Il pensionamento di uno storico medico di famiglia, Franco Raiteri, ha lasciato molti pazienti senza un riferimento per la prescrizione di farmaci o visite specialistiche.

L’ASST ha messo immediatamente a disposizione il servizio dell’Ambulatorio medico temporaneo a Rozzano, in via Glicini. Nel frattempo, la sindaca Lidia Reale si è attivata per riuscire, fin da settembre, ad avere uno o più dottori che possano prendere in carico i pazienti rimasti senza un riferimento sul territorio. Ma non era sufficiente, soprattutto perché sono molte le persone che hanno difficoltà a spostarsi in autonomia nella vicina Rozzano e diverse hanno bisogno di un supporto sanitario costante.

Così la sindaca si è confrontata con il direttore del Distretto Visconteo, Samuel Dal Gesso ottenendo, fin da lunedì 21 luglio, l’attivazione di un servizio di ambulatorio medico temporaneo (AMT) sia nella sede messa a disposizione dal Comune in piazza Monsignor Rossi, nel centro storico, sia in quella di piazza Leonardo da Vinci, a Milano3, riammodernata l’anno scorso.